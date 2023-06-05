Сельчанин из Самарской области планировал сдать на металлолом части артиллерийских снарядов

В Борском районе Самарской области полицейские задержали мужчину со взрывчаткой и наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Ранее в больницу попали двое местных жителей 37 и 32 лет с травмами. Они рассказали, что накануне были у знакомого 42-летнего мужчины на ул. Ленинградской — помогали ему разобрать собранный вместе металлом.
В доме у приятеля пострадавших полицейские нашли части артиллерийских снарядов, пулеметных гильз, гранаты, снарядов станкового гранатомета, 219 г бездымного пороха и 182 г марихуаны.
Мужчина рассказал, что части боеприпасов собрал в нежилых зданиях в Борском районе и планировал сдать на металлолом, а марихуану нашел на улице и оставил для себя.
В отношении хозяина дома возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ") и ч. 2 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере").
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