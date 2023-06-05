16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сельчанин из Самарской области планировал сдать на металлолом части артиллерийских снарядов По делу об отравлении сидром задержали самарского предпринимателя 10 человек: число погибших от опасного сидра пополнили две жительницы Самарской област Опасный сидр распространяли в Ульяновской и Самарской областях Количество погибших из-за самарского сидра увеличилось до восьми человек

Преступления Происшествия

Сельчанин из Самарской области планировал сдать на металлолом части артиллерийских снарядов

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Борском районе Самарской области полицейские задержали мужчину со взрывчаткой и наркотиками. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее в больницу попали двое местных жителей 37 и 32 лет с травмами. Они рассказали, что накануне были у знакомого 42-летнего мужчины на ул. Ленинградской — помогали ему разобрать собранный вместе металлом.

В доме у приятеля пострадавших полицейские нашли части артиллерийских снарядов, пулеметных гильз, гранаты, снарядов станкового гранатомета, 219 г бездымного пороха и 182 г марихуаны.

Мужчина рассказал, что части боеприпасов собрал в нежилых зданиях в Борском районе и планировал сдать на металлолом, а марихуану нашел на улице и оставил для себя.

В отношении хозяина дома возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение огнестрельного оружия"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ") и ч. 2 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере").

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2