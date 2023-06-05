Работодатели готовы растить команды

Эксперты рынка информационных технологий нацелены нанимать специалистов осмысленно. Они готовы даже растить команды, поскольку в турбулентной ситуации для компаний слишком высока цена ошибки. Люди — главный ресурс. Именно им предстоит создавать новые ценности и выстроить новую реальность. Бережное отношение именно к "цифровым" сотрудникам — это история тесной коллаборации HR и бизнеса.
Программисты впереди
Цифровая трансформация всех сфер жизни общества — это общенациональный приоритет развития России, и Самарский регион здесь один из лидеров. Один из крупных поставщиков кадров для этой отрасли региональной экономики традиционно — Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Насколько соответствует профессиональная подготовка специалистов ожиданиям рынка? По словам Алексея Гололобова, директора Центра организации практик и содействия трудоустройству выпускников ПГУТИ, сегодня в вузе пять факультетов: кибербезопасности и управления, информационных систем и технологий, цифровой экономики и массовых коммуникаций, оптических и квантовых коммуникаций, систем радиосвязи и радиотехники.
"Такие крупные компании как, например, "Центр разработки Тинькофф", ПАО "Сбербанк", "Ростелеком", самарские бюджетные госучреждения, такие как Центр занятости населения, "Цифровой регион", "СМАРТС", "ЭР-Телеком", филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ", "АВТОВАЗ", "Почта России" — заинтересованы в пополнении своих кадровых ресурсов и тесно сотрудничают с нашим университетом, подбирая кадры уже среди студентов", — говорит он.
По его словам, весь перечень специальностей, по которым ПГУТИ готовит специалистов, актуален: "Поволжский университет всегда шел в ногу со временем, готовил отличных специалистов по разным направлениям и поэтому с уверенностью могу сказать, что и экономическое направление, и программирование и связисты, — все востребованы".
Однако, уточняет эксперт, в связи со сложившейся ситуацией программисты в рейтинге востребованности работодателями все-таки впереди. Потребность в них настолько высока, что студенты этой специализации находят себе работу на самом раннем этапе обучения. Сегодня программная автоматизация — тренд во многих компаниях и на производствах. Огромный дефицит кадров и в сфере кибербезопасности.
Требования к навыкам
Если говорить о навыках айтишников, то они затачиваются под конкретного работодателя. Так, например, по данным Росбанка, от соискателя работы в сфере ИТ могут потребоваться знание и опыт работы с различными языками программирования, такими как Java, Python, Ruby, C++ и JavaScript. Желательно уметь работать с базами данных, понимать и использовать SQL, NoSQL и другие реляционные и нереляционные базы данных, а также быть знакомыми с фреймворками и инструментами, такими как, например, React, Angular, Vue и Node.js. Может быть востребованным опыт работы с системами контроля версий, такими как Git и SVN, умение разрабатывать технические спецификации и документацию, а также понимать процессы разработки программного обеспечения.
Другие важные навыки для соискателя работы в сфере ИТ включают знание принципов информационной безопасности, сетевых протоколов и технологий, а также опыт работы с алгоритмами и структурами данных.
Подбирая специалистов на вакантные позиции, Росбанк ориентируется на принятые в организации ценности: ответственность, инновации, командный дух, вовлеченность и клиентоцентричность. Помимо технических знаний и умений от кандидатов ждут навыков работы в команде, желание делиться знаниями и выступать наставниками, нестандартное мышление. Важно, чтобы они смотрели на процессы через призму клиентского опыта и стремились к их улучшению.
По мнению Алексея Кожина, руководителя по обучению ИТ-персонала Промсвязьбанка, который тоже говорит о запросе работодателей на молодого специалиста с хорошей теоретической подготовкой, важно, чтобы кандидат на ИТ-вакансию в банке знал конкретный набор технологий, которые используются в финансовых организациях, понимал, что такое гибкие практики разработки и как пользоваться цифровыми системами планирования. Причем, по его словам, "ПСБ как работодатель заинтересован в том, чтобы студенты могли до выпуска из вуза получить необходимые компетенции для эффективной работы в цифровых проектах банка".
Сейчас всем нужна талантливая молодежь, нацеленная на развитие, которая не боится рисковать, осваивать новые технологии, профессии, получать компетенции. Алена Яштынгина, HR-бизнес-партнер самарского филиала ПАО "Ростелеком", рассказала о том, как в компании строится работа с молодежью: "В этом году "Ростелеком" открывает стажировку для молодых специалистов, за которыми закрепят сразу двух работников. Они будут оказывать профессиональную и адаптационную помощь. Наша компания нуждается в инженерах, специалистах коммерческой сферы, программистах, разработчиках. Мы активно сотрудничаем в этом направлении с ПГУТИ и колледжем связи, обсуждаем с их руководством введение специальных курсов с учетом наших потребностей в специалистах. Так ребята узнают о требованиях и стандартах работы в компании еще до трудоустройства".
Со студенческой скамьи
Крупные компании сегодня готовы растить команды со студенческой скамьи. В ПГУТИ для этой кооперационной работы работодателей и вуза был создан Центр организации практик и содействия трудоустройству.
"Мы строим взаимодействие с потенциальными работодателями на цифровой платформе "Факультетус", разработанной министерством науки и образования РФ. И компании начинают общаться со студентами именно на этой площадке. Студент регистрируется, размещает свое резюме, — рассказывает Андрей Гололобов. — И, если ищет работу, выкладывает его в активный поиск. Если потенциальный работодатель регистрируется в данном сегменте, то у него открывается профиль каждого студента. И он с помощью фильтров отбирает себе нужного кандидата на трудоустройство в компанию".
Форматы взаимодействия Центра и вуза с крупными работодателями разнообразны. Например, бесплатные курсы для студентов на базе университета. Это уже тренд, работающий на развитие навыков и компетенций студентов. Например, Тинькофф регулярно проводит на базе университета курсы для студентов. Это различные инновационные разработки, web-разработки, языки программирования. Студент, прошедший отбор в компанию, проходит обучение, затем идет туда на стажировку, а по окончании университета трудоустраивается. Не так давно вуз заключил партнерские отношения с Yandex Cloud, и компания организовала дополнительное обучение на базе ПГУТИ по облачным интеграциям, после чего отобрала лучших и официально трудоустроила.
Центр практики ПГУТИ помогает студентам обрести не только практические навыки на производстве, но еще и закрепить ту базу, которую они получают в университете, в совместной деятельности по созданию инновационных разработок с конкретными работодателями-партнерами. Это обеспечивает их высокую востребованность в российских компаниях.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.