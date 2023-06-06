В Самаре приставили к награде Минобороны РФ волонтера Андрея Болдырева

Приказом заместителя Минобороны РФ — начальника главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ от 28 апреля 2023 года награжден медалью Минобороны РФ "За достижения в военно-политической работе" самарский волонтер Андрей Болдырев.

"За разумную инициативу, усердие и отличие по службе, оказание содействия в организации военно-политической работы в ходе проведения СВО наградить медалью Минобороны РФ "За достижения" Андрея Владимировича Болдырева", — отмечается в государственном документе.

"Не ожидал. Спасибо Александру Назаренко и Министерству обороны", — поблагодарил волонтер на своей странице в соцсетях.

"Мы приставляли Андрея Болдырева к награде как члена научно-экспертного совета военно-исторического музея, как человека, который оказывает большую помощь Армии, как волонтера и человека, который активно участвует в воспитательной работе в составе нештатных бригад самарского Гарнизонного дома офицеров, — рассказал начальник Гарнизонного Дома офицеров, заслуженный работник культуры РФ, полковник запаса Александр Назаренко. — Вместе с ним мы готовим новые экспозиции, обновляем в музее экспонаты, готовим передвижные выставки. Андрей вместе с нами готовил и участвовал в выставках в Москве в Минобороны РФ. Все это — большая системная военно-музейная, военно-патриотическая работа, которая имеет огромное воспитательное значение и является одной из частей военно-политической работы".

За время специальной военной операции Андрей Болдырев с командой единомышленников неоднократно доставлял грузы и спецтехнику на фронт.

"Грузы собираем вместе со знакомыми, на свои средства, плюс на средства, собранные на странице Вконтакте. За это время мы отвезли на фронт 25 различных автомобилей для разных целей — это УАЗы, "буханки", "Нивы", "ГАЗ-66", "ЗИЛ-133", — рассказывает Андрей.

По словам волонтера, много машин требовалось в медицинские роты.

"Среди санитарного транспорта были потери. Вначале там работали КАМАЗы. Они большие, по ним противник бьет. У медицинских рот возникла потребность в менее заметном и более мобильном транспорте. Мы поставляли УАЗики, отправили несколько "буханок" в эти подразделения", — продолжает спикер.

Еще одна категория автомобилей — транспорт для перевозки АГС, гранатометов, минометов "Василек". Кроме того, самарцы приобрели для фронта грузовики: один под солдатскую баню, второй — под прачечную. Также были приобретены машины со спецколесами, которые могли бы подниматься в гору в дождь и непогоду — в местах сражений большая грязь.

Помимо транспорта самарские волонтеры передают на фронт БПЛА.

"Это основное, что там нужно. Связь и разведка дают стратегическое и тактическое преимущество на поле боя. Побеждает тот, у кого лучше разведка. Мы отвезли тысячу различных систем радиостанций, не только дешевые аналоговые, но и более серьезные, цифровые системы. Такие как "Гранит" и Hytera. Отвезли коптеры, в том числе, Matrice 300, 30. За счет зума, тепловизора и дальномера аппараты можно поднимать не только на территории противника, но и над своими позициями, — перечисляет Андрей. — В основном, мы помогаем двум самарским бригадам, но так выходит, что и другим бригадам тоже оказываем поддержку. Коптеры, например, получили шесть бригад".

Также самарцы организовывали обучение для операторов БПЛА.

"Мы чиним беспилотники, которые противник запустил, а наши сбили. Сейчас отправляем первую партию. Из восьми сбитых удалось ввести в строй шесть. И теперь они будут летать на нашей стороне", — продолжает Болдырев.

Третье направление помощи и поддержки — РЭБ. Андрей Болдырев отметил, что в системах РЭБ, как и в беспилотниках, бойцы испытывают огромную нужду, их постоянно не хватает:

"Мы приобрели широкополосные подавители, которые обеспечат недоступность для дронов противника. Купили купол, который имеет покрытие в два километра, передали большое количество антидроновых ружей. Общее количество подавителей в три подразделения — 30 единиц".

Четвертая категория помощи — медикаменты. Это и тактическая медицина, и средства от простуд и т. д.

"Тут большую поддержку нам оказывает сеть аптек "Вита". Они помогают очень сильно. Я не считал, но объем помощи только тех медикаментов, что отправлены через меня, превышает 10 млн рублей", — констатировал волонтер.

Также самарцы организовали сбор средств на оружие для бойцов СВО: "Сейчас направляем в войска шесть снайперских комплектов — винтовок Лобаева. Это самые серьезные снайперские системы, которые существуют в мире. Это огромный комплекс, куда входят и измеритель скорости пули, дальномеры, метеостанции, баллистические компьютеры, оптические прицелы и много другое. На такой дистанции (до 1,6 км) стрельба — сродни высшей математике. Пуля летит несколько секунд, за это время нужно просчитать много факторов".

Чтобы использовать такое оружие, нужна очень хорошая подготовка.

"Стрелок должен быть профессиональным. Сейчас из нескольких тысяч человек выбрали восемь, они проходят обучение, чтобы пользоваться этими винтовками", — поделился волонтер.

В понедельник, 5 июня, в зону действий СВО Андрей Болдырев организовал отправку очередного груза.

"Везем "Ниву" — машину скорой помощи. Она удлиненная, высокая, поскольку задача — доставлять раненых бережно: дороги там разбиты. Мы ее приобрели, но оказалось, что она нуждается в серьезном ремонте. Потратили дополнительно 150 тысяч, включая замену коробки. Но теперь она подготовлена. Там же повезем ружья, сеть аптек "Вита" забила машину медикаментами на 400 тыс. рублей. Для саперов везем металлоискатели, саперные лопатки, рюкзаки и другое оборудование. В общей сложности забили две машины, чем могли. Когда остается место, берем продукты или элементы быта. Сейчас "Союз православных женщин" дал нам 15 носилок и семь пятиточечников. Их тоже отправим с ближайшим грузом", — перечислил Андрей.

Также в составе помощи с самарцами отправится священник, отец Михаил. Вместе они раздадут бойцам шевроны с иконой Казанской богородицы.

"Это та икона, с которой мы побеждали поляков в 1613 году, разбивали Карла XII и Мазепу во время Полтавской битвы в 1709 году, с которой побеждали французов в 1815 году. Это важная идеологическая составляющая", — заключил Андрей Болдырев.