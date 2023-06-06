Самарский предприниматель не выплатил 152 млн налогов и страховых взносов

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "ДЖКХ", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в период времени с января 2017 г. по декабрь 2019 г. подозреваемый умышленно занизил сумму налога на добавленную стоимость путем неправомерного применения льготы, предусмотренной пп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ, посредством заключения фиктивных договоров с несколькими организациями, которые являются участниками схемы "дробления бизнеса" и аффилированными организациями ООО "ДЖКХ".
Он же осуществлял выплаты в адрес своих сотрудников и сотрудников аффилированных организаций в виде ежемесячной материальной помощи через профсоюзные организации, тем самым уклонился от уплаты страховых взносов.
В указанный период времени подозреваемый уклонился от уплаты налогов и страховых взносов на сумму более 152 млн рублей.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
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