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Преступления Происшествия

Самарский предприниматель не выплатил 152 млн налогов и страховых взносов

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью "ДЖКХ", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в период времени с января 2017 г. по декабрь 2019 г. подозреваемый умышленно занизил сумму налога на добавленную стоимость путем неправомерного применения льготы, предусмотренной пп. 30 п. 3 ст. 149 НК РФ, посредством заключения фиктивных договоров с несколькими организациями, которые являются участниками схемы "дробления бизнеса" и аффилированными организациями ООО "ДЖКХ".

Он же осуществлял выплаты в адрес своих сотрудников и сотрудников аффилированных организаций в виде ежемесячной материальной помощи через профсоюзные организации, тем самым уклонился от уплаты страховых взносов.

В указанный период времени подозреваемый уклонился от уплаты налогов и страховых взносов на сумму более 152 млн рублей.

Гид потребителя

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