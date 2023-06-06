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Руководители органов управления пожарной охраны ВС РФ высоко оценили производство тольяттинской компании "ИСП"

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в рамках проведения учебно-методического сбора по вопросам пожарной безопасности представители органов управления пожарной охраны Вооруженных Сил Российской Федерации практически со всех регионов страны посетили производство ГК "Инновационные системы пожаробезопасности". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: предоставлено ООО "Инновационные системы пожаробезопасности"

Команда "ИСП" провела для гостей масштабную экскурсию по обновленному производству, продемонстрировав процесс создания инновационных модулей и устройств газового пожаротушения.

Главной частью мероприятия стало проведение натурных огневых испытаний всей линейки продукции "ИСП": модулей "ЗАРЯ", УПА "УльтраZ" и МГП "Император", а также новой разработки — специального пожаротушащего оборудования (СПО). Все испытания прошли успешно!

Представители органов управления пожарной охраны Вооруженных Сил Российской Федерации отметили, что продукция и производство "ИСП" произвели очень большое впечатление: "Это действительно важно, что в отечественной отрасли пожарной безопасности есть предприятия такого высокого уровня, которые не только ответственно подходят к вопросам качества, но и своими инициативами, решениями и разработками выводят ее на новый уровень. Надежная защита — путь к победе".

"ИСП" входит в топ-5 лидеров российского рынка газового пожаротушения. Продукция компании защищает имущество и объекты в 10 странах мира, включая новый зимовочный комплекс "Восток" в Антарктиде. В 2022 г. было открыто новое производство, объем локализации увеличен до 95%. В 2023 г. запущена новая линейка — МГП "Император" напольного исполнения. Компания является резидентом технопарка "Жигулевская долина", занимается производством и разработкой модулей газового пожаротушения.

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