Личные данные пациентов отрадненской больницы оказались на свалке

В Отрадном главврачу городской больницы внесли представление и назначили штраф 8 тыс. руб. за нарушения правил о защите персональных данных пациентов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее местный житель рассказал в интернете, что нашел на свалке карты профилактических медосмотров несовершеннолетних, журналы регистрации выдачи больничных, талоны родовых сертификатов и другие медицинские документы городской больницы среди строительного мусора.
Выяснилось, что подрядчик вывез документы из детской поликлиники во время ремонта и главврачу стало известно об этом еще в ноябре 2022 года. Однако с осени 2022 г. по март 2023 г. он не пытался вернуть документы в учреждение. В результате бумаги, которые, в том числе содержали врачебную тайну, стали общедоступными.
После вмешательства прокуратуры документы изъяла полиция.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров