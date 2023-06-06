Личные данные пациентов отрадненской больницы оказались на свалке

В Отрадном главврачу городской больницы внесли представление и назначили штраф 8 тыс. руб. за нарушения правил о защите персональных данных пациентов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее местный житель рассказал в интернете, что нашел на свалке карты профилактических медосмотров несовершеннолетних, журналы регистрации выдачи больничных, талоны родовых сертификатов и другие медицинские документы городской больницы среди строительного мусора.

Выяснилось, что подрядчик вывез документы из детской поликлиники во время ремонта и главврачу стало известно об этом еще в ноябре 2022 года. Однако с осени 2022 г. по март 2023 г. он не пытался вернуть документы в учреждение. В результате бумаги, которые, в том числе содержали врачебную тайну, стали общедоступными.

После вмешательства прокуратуры документы изъяла полиция.