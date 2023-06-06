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За пять лет в Самарской области вернули в сельхозоборот 133 тыс. га

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние пять лет в Самарской области возвращено в сельхозоборот почти 133 тыс. гектаров земли. С каждым годом в хозяйствах региона эта работа набирает темп.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Задачу по вводу в оборот заброшенных сельхозземель перед агропромом обозначил губернатор Дмитрий Азаров. В своем недавнем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона глава области особенно подчеркнул: "В регионе идет активная работа по возвращению земель в сельхозоборот. За 2018–2022 годы в оборот было введено 132,8 тысячи гектар, из них в 2022 году — 29 тысяч гектар. У нас не должно оставаться необработанных земель. И не должно быть серых зон и неучтенных площадей".

В Елховском районе предприятие "Агросервис" сегодня вводит в сельхозоборот землю, на которой последние 25 лет росли карагач, американский клен и бурьян. Шесть лет назад посевные площади "Агросервиса" не превышали 300 гектаров. Сейчас хозяйство обрабатывает более 11 тыс. гектаров. Такой прирост получился в основном за счет ввода аграриями в оборот неиспользуемых земель.

"Еще не было ни одного года, чтобы мы меньше тысячи га залежных земель освоили. На первых порах и по три тысячи добавляли. В этом году — 700 га. На следующий год планы — 1,2 тыс. га. Земля — невосполнимый и ограниченный ресурс. Бросать ее — экономически неверно", — считает директор предприятия Алексей Кузьмин.

Залежные — это бывшие пахотные земли, брошенные на несколько лет. В отличие от целины залежь уже когда-то использовали для выращивания сельхозкультур, но затем по разным причинам прекратили возделывать.

По словам аграриев, возвращение сельхозугодий в оборот работа тяжелая, требует больших усилий, но она приносит двойную радость. "Ввод заброшенных земель — это прежде всего подъем сельского хозяйства. Когда-то на этих полях возделывались культуры, сейчас они снова будут в работе. Это очень приятные чувства вызывает. Возможно, я же это поле первым и засею", — рассуждает машинист-тракторист "Агросервиса" Вадим Акимов.

Вот и сейчас на поле, где два года назад выкорчевывали многолетнюю поросль, зацветают озимые причем самарской селекции. В прошлом году пшеница "Базис", выведенная самарскими учеными, у сельхозпредприятия "Агросервис" дала урожайность под 80 ц/га.

В хозяйстве сделали все возможное, чтобы озимые уродились и в этом году. Посеяли со сложными удобрениями. Весной подкормили и провели целый ряд уходовых работ. Последнюю обработку выполнили 26 мая. До уборочной на поля техника уже больше не зайдет.

"Мы стремимся к высокой культуре земледелия. Технология классическая, пропашная, менять пока не собираемся. Но каждый год пробуем что-то новое, часто меняем севооборот. За последние три года добавили сою, лен, горох. Пробовали чечевицу, редьку масличную. В связи с нынешней ситуацией на рынке ищем высокомаржинальные культуры, которые будут востребованы в ближайшие 2–3 года", — говорит руководитель хозяйства.

Гид потребителя

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