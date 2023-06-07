С начала сезона от укусов клещей пострадали свыше 2,2 тысяч самарцев

Всего с начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 2267 пострадавших от укусов клещами, из них 721 — дети. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
За неделю наблюдения, с 29 мая по 4 июня, случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", — отмечается в сообщении.
На 2023 год в регионе планируется провести противоклещевую обработку на территории более 4,3 тыс. га. По состоянию на 5 июня обработкой охвачено три четверти территорий — 3062,15 га.
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