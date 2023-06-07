В Самарской области прошли соревнования специалистов-кинологов

На базе Центра кинологической службы регионального главка прошли областные соревнования кинологов на первенство ГУ МВД России по Самарской области.

16 сотрудников-кинологов состязались по следующим служебным дисциплинам: разыскной (проработка запахового следа человека; выборка вещи; обыск местности), защитная служба (задержание помощника, пытающегося скрыться, его досмотр, нападение из движения и конвоирование), поиск и обнаружение взрывчатых веществ или наркотиков в транспорте, помещении или на местности.

Победители в личном зачете (розыскной профиль):

1 место - младший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Тольятти старший сержант полиции Елена Гисматуллина и немецкая овчарка Одис-из-Центра-на-Олимпе.

2 место - начальник отделения ЦКС ГУ МВД России по Самаркой области, майор полиции Ваграм Асрян и немецкая овчарка Карат-из-Центра-на-Олимпе.

3 место - младший инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Самаре старший прапорщик полиции Мария Зайдулина и немецкая овчарка Карат-из-Центра-на-Олимпе.

Поиск и обнаружение взрывчатых веществ:

1 место - инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Самаре капитан полиции Аветис Казарян и немецкая овчарка Емайка-из-Центра-на-Олимпе.

2 место - младший инспектор-кинолог ОМВД России "Клявлинский" старший лейтенант полиции Линар Нурутдинов и немецкая овчарка Кристер-из-Центра-на-Олимпе.

3 место - младший инспектор-кинолог ОМВД России по Жигулевску прапорщик полиции Иван Павлов и немецкая овчарка Шкода-из-Центра-на-Олимпе.

Поиск и обнаружение наркотических средств:

1 место - инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Самаре старший лейтенант полиции Татьяна Платова и немецкая овчарка Европа-из-Центра-на-Олимпе.

2 место - инспектор-кинолог ЦКС ГУ МВД России по Самаркой области старший лейтенант полиции Марина Лупанова и немецкая овчарка Робин-Вон-Перси-из-Центра-на-Олимпе.

3 место - инспектор-кинолог ЦКС УМВД России по Самаре старший лейтенант полиции Алина Шестакова и немецкая овчарка Окс-из-Центра-на-Олимпе.