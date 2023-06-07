В Самарской области реализуют проект по повышению доступности профобследований для жителей

В Самарской области разработан пилотный проект по организации диспансеризации на предприятиях. В ближайшее время мобильные бригады медработников начнут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры в трудовых коллективах.

Напомним, диспансеризация проводится в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. К ним относятся повышенный уровень артериального давления, сахара и глюкозы в крови, курение, употребление алкоголя и психоактивных веществ, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела.

В рамках пилотного проекта сотрудники предприятий смогут на рабочем месте проходить первый этап профилактического обследования.

Он включает:

- анкетирование;

- расчет на основании антропометрии;

- измерение артериального давления;

- исследование уровня общего холестерина в крови;

- определение уровня глюкозы в крови натощак;

- определение относительного сердечно-сосудистого риска;

- флюорографию легких или рентгенографию легких 1 раз в 2 года (18, 24, 30, 36 лет);

- электрокардиографию;

- скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний.

По итогам первого этапа врач определит группу здоровья, медицинские показания к выполнению дополнительных обследований и осмотров узкими специалистами для уточнения диагноза заболевания на втором этапе диспансеризации.

"В ближайшее время проект будет реализован на базе двух крупных промышленных предприятий региона, - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - Выезды мобильных бригад на предприятия станут одним из форматов проактивного взаимодействия с пациентом - наряду с работой передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских комплексов в сельской местности и малых городах, профилактическими акциями, внедрением корпоративных программ укрепления общественного здоровья на рабочих местах, - который позволит повысить доступность медицинской профилактики для жителей региона".

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", инициированных президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.

В этом году четверть жителей региона - более 790 тысяч человек - уже проверили здоровье в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Сделать это можно в своей поликлинике, в том числе в вечернее время и в субботу. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно - по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.