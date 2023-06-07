В Самарской области реализуют проект по повышению доступности профобследований для жителей

В Самарской области разработан пилотный проект по организации диспансеризации на предприятиях. В ближайшее время мобильные бригады медработников начнут проводить диспансеризацию и профилактические осмотры в трудовых коллективах.
Напомним, диспансеризация проводится в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. К ним относятся повышенный уровень артериального давления, сахара и глюкозы в крови, курение, употребление алкоголя и психоактивных веществ, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела.
В рамках пилотного проекта сотрудники предприятий смогут на рабочем месте проходить первый этап профилактического обследования.
Он включает:
- анкетирование;
- расчет на основании антропометрии;
- измерение артериального давления;
- исследование уровня общего холестерина в крови;
- определение уровня глюкозы в крови натощак;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска;
- флюорографию легких или рентгенографию легких 1 раз в 2 года (18, 24, 30, 36 лет);
- электрокардиографию;
- скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний.
По итогам первого этапа врач определит группу здоровья, медицинские показания к выполнению дополнительных обследований и осмотров узкими специалистами для уточнения диагноза заболевания на втором этапе диспансеризации.
"В ближайшее время проект будет реализован на базе двух крупных промышленных предприятий региона, - отметила руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - Выезды мобильных бригад на предприятия станут одним из форматов проактивного взаимодействия с пациентом - наряду с работой передвижных фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских комплексов в сельской местности и малых городах, профилактическими акциями, внедрением корпоративных программ укрепления общественного здоровья на рабочих местах, - который позволит повысить доступность медицинской профилактики для жителей региона".
Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", инициированных президентом России Владимиром Путиным. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию профилактической медицины.
В этом году четверть жителей региона - более 790 тысяч человек - уже проверили здоровье в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Сделать это можно в своей поликлинике, в том числе в вечернее время и в субботу. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно - по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров