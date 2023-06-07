Три человека пострадали в ДТП на дороге Тольятти — Ягодное

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В среду, 7 июня, по предварительным данным, на 29 км дороги Тольятти — Ягодное столкнулись Daewoo. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области