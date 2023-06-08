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В Самаре состоялся торжественный спуск промерного судна "Створ"

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На самарском заводе "Нефтефлот" освятили и спустили на воду шестое промерное судно, которое будет замерять глубины и вычерчивать карты рельефа дна, сообщает пресс-служба ЗАО "Нефтефлот".

"Развитие флота, внутренних речных путей является вопросом стратегическим. Я очень рад, что у предприятия есть заказы. Это значит, что есть рабочие места, развивается наше судостроение, развивается наша страна", — подчеркнул депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, присутствующий на торжественной церемонии.

Спускаемое на воду судно было заложено осенью прошлого года и построено по контракту с ФКУ "РЕЧВОДПУТЬ". Следует отметить, что ЗАО "Нефтефлот" участвует в нескольких проектах по государственным контрактам строительства судов, и сегодня обеспечен заказами до 2035 года.

"Предприятие заслужило высшую степень похвалы исключительно своим трудом и результатами. Мы продолжим наше сотрудничество, которое дает такой плодотворный результат", — сказал заводчанам заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Владислав Ставицкий.

Напомним, совсем недавно в своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о планах регионального правительства наладить на "Нефтефлоте" выпуск двухпалубных судов для внутренних перевозок до 240 человек, а это значит, что в области скоро начнут ходить самарские суда.

"Наше предприятие уверенно смотрит в будущее. Наш объем заказов есть и будет, и впереди нас ждет еще очень много спусков судов и новых проектов! В добрый путь", — подытожил генеральный директор завода "Нефтефлот" Сергей Фофанов.

Завершилась торжественная церемония спуска освящением судна и бутылкой шампанского, разбитой по традиции о борт крестной матерью корабля, которой стала Кладовщик Цеха по подготовке производства Ирина Черепанова.

Проект судов был разработан Ростовским центральным проектно-конструкторским бюро "Стапель". Суда смогут выполнять промерные, полевые и изыскательские работы с размещением на борту русловой изыскательской партии и контроля состояния судового хода. Также в число "умений" войдут съемочные и промерные работы на мелководных участках с использованием автоматизированного промерно-изыскательского комплекса на базе многолучевого эхолота и мелкосидящего промерного катера.

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