В Томске прошла ежегодная встреча представителей вузов-организаторов Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал", входящей в президентскую платформу "Россия — страна возможностей". В рамках встречи обсуждались итоги VI сезона олимпиады и планы на будущее развитие. Самарский университет принял участие в мероприятии, как один из постоянных организаторов олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Завершился VI сезон Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал", которая объединяет талантливую молодежь России, проверяет знания и практические навыки студентов и становится отправной точкой для карьеры в лидирующих российских компаниях. В этом году на площадке Томского государственного университета собрались представители 33 вузов-организаторов для того, чтобы обсудить проблемы, общие планы развития и новые совместные инициативы.

"Одним из самых масштабных и ярких проектов Министерства науки и высшего образования является Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал". Роль олимпиады нельзя недооценить: она помогает студентам в карьерной навигации, оказывает прямое влияние на формирование российского образовательного ландшафта и стимулирует сотни тысяч студентов улучшать свои знания в предметных областях. Олимпиада позволяет крупнейшим российским работодателям выстроить коммуникацию с талантливыми студентами, вовлекая их в исследовательскую деятельность и решение важных задач для страны. Хотелось бы отдельно поблагодарить организаторов олимпиады за создание успешной образовательной и карьерной платформы, которая уже шесть лет создает уникальные возможности для ищущих и инициативных ребят со всей страны. Проведение ежегодных совещаний вузов-организаторов стало доброй традицией, позволяющей сделать Всероссийскую олимпиаду студентов "Я — профессионал" в первую очередь для ее участников — студентов российских вузов. Для организаторов подобные встречи — это отличная возможность определить вектор дальнейшего развития и подвести итоги сезона. Здорово, что каждый раз меняется место проведения Совещания, в этом году площадку любезно предоставил Томский государственный университет — один из ведущих образовательных центров России, да и сам Томск по праву считается студенческим городом", — сказала заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Значимость олимпиады для томских студентов подчеркнула Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова: "Подготовка квалифицированных кадров для отраслей экономики является важным условием для индустриального роста нашей страны. Олимпиада "Я — профессионал" — одно из самых масштабных студенческих соревнований, которое поддерживает талантливых студентов, позволяет им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. В этом году Томская область вошла в топ-5 по числу дипломантов олимпиады, а в финале принимали участие более 1300 томских студентов. Это большая команда, которая уже завтра будет развивать экономику региона, и поможет Томской области стать территорией исключительных технологических компетенций".

Для подведения итогов сезона проводятся ежегодные совещания с участием вузов-организаторов олимпиады, которые позволяют сделать Всероссийскую олимпиаду студентов "Я — профессионал" эффективнее для участников и предоставить новые возможности для личностного, академического и профессионального роста.

"Ежегодное совещание вузов-организаторов — это ключевое событие, подводящее итоги сотрудничества в рамках завершившегося сезона олимпиады и определяющее её будущий дизайн с учетом всех актуальных вызовов. В этом году встреча проходит на площадке Томского государственного университета — нашего надежного партнера и одного из крупнейших образовательных центров страны. "Я — профессионал" — больше, чем олимпиада, это огромное сообщество и главный карьерный навигатор уже для более чем одного миллиона российских студентов. Такая востребованность — результат эффективной и слаженной работы каждого из 33 вузов-организаторов VI сезона, собравшихся сегодня в Томске", — отметила руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара.

В VI сезоне олимпиады 33 вуза-организатора вместе с партнерами провели состязательные и образовательные активности по 73 направлениям, объединенным в 10 тематических групп: естественные науки, вооружение и военная техника, социально-экономические науки, педагогические науки, искусство и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, агропромышленный комплекс, инженерные науки и технологии и физическая культура. В шестом сезоне 3938 участников показали высокий уровень знаний и стали дипломантами олимпиады, всего за время существования проекта участие в нем приняли более 1 миллиона студентов.

Видеообращение для участников совещания направил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.

"Проведение подобных ежегодных совещаний стало уже доброй традицией, которая помогает сделать олимпиаду "Я — профессионал" еще эффективнее в первую очередь для ее участников — российских студентов, а нам, вузам-организаторам, — обсудить проблемы, перспективы развития, новые совместные инициативы. Как исполняющий обязанности ректора Президентской Академии я призываю университеты не бояться экспериментировать. Успешным примером стал опыт РАНХиГС при Президенте Российской Федерации в контексте проведения творческого направления "Продюсирование", которое Академия запустила в VI сезоне олимпиады. Направление вызывало большой интерес среди молодежи: в прошедшем сезоне на него зарегистрировалось более 8000 студентов. Совместно с нашим корпоративным партнером — компанией "Союзмультфильм" — мы создаем карьерные возможности для талантливых творческих ребят со всей России", — обратился Алексей Комиссаров.

Томский государственный университет на протяжении многих лет активно участвует в организации Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал". К участникам ежегодного совещания обратился ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

"Олимпиада "Я — профессионал" — масштабное студенческое событие, один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Цель этого проекта — поддержка талантливых студентов разных специальностей, путевка в жизнь для умной молодежи, способной в будущем менять жизнь России к лучшему. Работа с талантливой молодежью — одно из приоритетных направлений Томского государственного университета с самого его основания 145 лет назад. Поэтому для ТГУ так важна олимпиада "Я — профессионал", с которой университет работает с первых дней ее появления. ТГУ выступает организатором олимпиады по 4 направлениям: "Биотехнологии", "Геология", "Психология", "Экология". В этом году Томская область вошла в пятерку регионов-лидеров по числу участников, прошедших в заключительный этап олимпиады. И самая большая группа студентов представляет ТГУ — 641 человек", — прокомментировал Эдуард Галажинский.

Самарский университет им. Королева на совещании вузов-организаторов Олимпиады представляют: Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры, и Светлана Морозова, начальник отдела по взаимодействию с работодателями.

"В седьмом сезоне наш университет обеспечил реализацию конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение", а также выступил соорганизатором еще двенадцати направлений Олимпиады. Мы вошли в число лидеров по количеству зарегистрированных участников среди вузов России и по количеству дипломантов среди вузов Самарской области", — отметила Ольга Есипова. Она подчеркнула, что участие в совещании — это возможность обменяться опытом организации и проведения Олимпиады с коллегами из других регионов: "Мы обсудили, как повысить интерес работодателей к проекту, ведь цель Олимпиады — это трудоустройство призёров и победителей конкурса. А также узнали о том, каким будет новый восьмой сезон Олимпиады".

Напомним, что в VI сезоне Всероссийской олимпиады "Я — профессионал" одиннадцать студентов Самарского университета им. Королева стали победителями и призерами конкурса.

Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, а также является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей", созданной в 2018 году по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина. Участие в олимпиаде позволяет перспективным студентам по всей России получить доступ к стажировкам в крупнейших компаниях, льготам при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты состязаний получают денежные премии до 300 тысяч рублей. Одно из преимуществ для участников — шанс осуществить бесшовный выход на рынок труда, получить реальный опыт работы у отраслевых лидеров, а также стать частью большого сообщества Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал".