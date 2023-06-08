В Томске прошла ежегодная встреча представителей вузов-организаторов Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал", входящей в президентскую платформу "Россия — страна возможностей". В рамках встречи обсуждались итоги VI сезона олимпиады и планы на будущее развитие. Самарский университет принял участие в мероприятии, как один из постоянных организаторов олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Завершился VI сезон Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал", которая объединяет талантливую молодежь России, проверяет знания и практические навыки студентов и становится отправной точкой для карьеры в лидирующих российских компаниях. В этом году на площадке Томского государственного университета собрались представители 33 вузов-организаторов для того, чтобы обсудить проблемы, общие планы развития и новые совместные инициативы.
"Одним из самых масштабных и ярких проектов Министерства науки и высшего образования является Всероссийская олимпиада студентов "Я — профессионал". Роль олимпиады нельзя недооценить: она помогает студентам в карьерной навигации, оказывает прямое влияние на формирование российского образовательного ландшафта и стимулирует сотни тысяч студентов улучшать свои знания в предметных областях. Олимпиада позволяет крупнейшим российским работодателям выстроить коммуникацию с талантливыми студентами, вовлекая их в исследовательскую деятельность и решение важных задач для страны. Хотелось бы отдельно поблагодарить организаторов олимпиады за создание успешной образовательной и карьерной платформы, которая уже шесть лет создает уникальные возможности для ищущих и инициативных ребят со всей страны. Проведение ежегодных совещаний вузов-организаторов стало доброй традицией, позволяющей сделать Всероссийскую олимпиаду студентов "Я — профессионал" в первую очередь для ее участников — студентов российских вузов. Для организаторов подобные встречи — это отличная возможность определить вектор дальнейшего развития и подвести итоги сезона. Здорово, что каждый раз меняется место проведения Совещания, в этом году площадку любезно предоставил Томский государственный университет — один из ведущих образовательных центров России, да и сам Томск по праву считается студенческим городом", — сказала заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.
Значимость олимпиады для томских студентов подчеркнула Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова: "Подготовка квалифицированных кадров для отраслей экономики является важным условием для индустриального роста нашей страны. Олимпиада "Я — профессионал" — одно из самых масштабных студенческих соревнований, которое поддерживает талантливых студентов, позволяет им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании. В этом году Томская область вошла в топ-5 по числу дипломантов олимпиады, а в финале принимали участие более 1300 томских студентов. Это большая команда, которая уже завтра будет развивать экономику региона, и поможет Томской области стать территорией исключительных технологических компетенций".
Для подведения итогов сезона проводятся ежегодные совещания с участием вузов-организаторов олимпиады, которые позволяют сделать Всероссийскую олимпиаду студентов "Я — профессионал" эффективнее для участников и предоставить новые возможности для личностного, академического и профессионального роста.
"Ежегодное совещание вузов-организаторов — это ключевое событие, подводящее итоги сотрудничества в рамках завершившегося сезона олимпиады и определяющее её будущий дизайн с учетом всех актуальных вызовов. В этом году встреча проходит на площадке Томского государственного университета — нашего надежного партнера и одного из крупнейших образовательных центров страны. "Я — профессионал" — больше, чем олимпиада, это огромное сообщество и главный карьерный навигатор уже для более чем одного миллиона российских студентов. Такая востребованность — результат эффективной и слаженной работы каждого из 33 вузов-организаторов VI сезона, собравшихся сегодня в Томске", — отметила руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара.
В VI сезоне олимпиады 33 вуза-организатора вместе с партнерами провели состязательные и образовательные активности по 73 направлениям, объединенным в 10 тематических групп: естественные науки, вооружение и военная техника, социально-экономические науки, педагогические науки, искусство и гуманитарные науки, медицина и здравоохранение, компьютерные науки, агропромышленный комплекс, инженерные науки и технологии и физическая культура. В шестом сезоне 3938 участников показали высокий уровень знаний и стали дипломантами олимпиады, всего за время существования проекта участие в нем приняли более 1 миллиона студентов.
Видеообращение для участников совещания направил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", и. о. ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.
"Проведение подобных ежегодных совещаний стало уже доброй традицией, которая помогает сделать олимпиаду "Я — профессионал" еще эффективнее в первую очередь для ее участников — российских студентов, а нам, вузам-организаторам, — обсудить проблемы, перспективы развития, новые совместные инициативы. Как исполняющий обязанности ректора Президентской Академии я призываю университеты не бояться экспериментировать. Успешным примером стал опыт РАНХиГС при Президенте Российской Федерации в контексте проведения творческого направления "Продюсирование", которое Академия запустила в VI сезоне олимпиады. Направление вызывало большой интерес среди молодежи: в прошедшем сезоне на него зарегистрировалось более 8000 студентов. Совместно с нашим корпоративным партнером — компанией "Союзмультфильм" — мы создаем карьерные возможности для талантливых творческих ребят со всей России", — обратился Алексей Комиссаров.
Томский государственный университет на протяжении многих лет активно участвует в организации Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал". К участникам ежегодного совещания обратился ректор ТГУ Эдуард Галажинский.
"Олимпиада "Я — профессионал" — масштабное студенческое событие, один из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Цель этого проекта — поддержка талантливых студентов разных специальностей, путевка в жизнь для умной молодежи, способной в будущем менять жизнь России к лучшему. Работа с талантливой молодежью — одно из приоритетных направлений Томского государственного университета с самого его основания 145 лет назад. Поэтому для ТГУ так важна олимпиада "Я — профессионал", с которой университет работает с первых дней ее появления. ТГУ выступает организатором олимпиады по 4 направлениям: "Биотехнологии", "Геология", "Психология", "Экология". В этом году Томская область вошла в пятерку регионов-лидеров по числу участников, прошедших в заключительный этап олимпиады. И самая большая группа студентов представляет ТГУ — 641 человек", — прокомментировал Эдуард Галажинский.
Самарский университет им. Королева на совещании вузов-организаторов Олимпиады представляют: Ольга Есипова, начальник управления занятости и карьеры, и Светлана Морозова, начальник отдела по взаимодействию с работодателями.
"В седьмом сезоне наш университет обеспечил реализацию конкурсных процедур по направлению "Автомобилестроение", а также выступил соорганизатором еще двенадцати направлений Олимпиады. Мы вошли в число лидеров по количеству зарегистрированных участников среди вузов России и по количеству дипломантов среди вузов Самарской области", — отметила Ольга Есипова. Она подчеркнула, что участие в совещании — это возможность обменяться опытом организации и проведения Олимпиады с коллегами из других регионов: "Мы обсудили, как повысить интерес работодателей к проекту, ведь цель Олимпиады — это трудоустройство призёров и победителей конкурса. А также узнали о том, каким будет новый восьмой сезон Олимпиады".
Напомним, что в VI сезоне Всероссийской олимпиады "Я — профессионал" одиннадцать студентов Самарского университета им. Королева стали победителями и призерами конкурса.
Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, а также является флагманским проектом платформы "Россия — страна возможностей", созданной в 2018 году по инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина. Участие в олимпиаде позволяет перспективным студентам по всей России получить доступ к стажировкам в крупнейших компаниях, льготам при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты состязаний получают денежные премии до 300 тысяч рублей. Одно из преимуществ для участников — шанс осуществить бесшовный выход на рынок труда, получить реальный опыт работы у отраслевых лидеров, а также стать частью большого сообщества Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал".
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.