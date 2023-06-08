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Автопром Машиностроение

Тольяттинский производитель автокомпонентов повысил производительность труда благодаря участию в нацпроекте

ТОЛЬЯТТИ. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Еще одно предприятие, связанное с выпуском деталей для автомобилей, тольяттинская компания "Лада-Пресс", реализовало на производстве пилотный проект по внедрению инструментов бережливого производства, значительно улучшив производственные показатели.

Напомним, в Самарской области продолжается реализация национального проекта "Производительность труда". Сейчас в губернии уже 151 предприятие внедряет бережливые технологии.

"Продолжим всецело поддерживать АвтоВАЗ, производителей автокомпонентов", - подчеркнул 30 мая 2023 года в Послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям области глава региона Дмитрий Азаров.

ООО "Лада-Пресс" более двадцати лет изготавливает детали методом холодной листовой штамповки. За этот период компания зарекомендовала себя как надежный производитель и поставщик высококачественных штампованных автокомпонентов. Предприятие изготавливает комплектующие для целой линейки продукции АвтоВАЗ: моделей Lada Kalina, Lada Priora, Lada Granta и Lada Largus. Потребителями продукции являются такие предприятия как "Валео", "Форесия", "ТПВ РУС" и другие.

"Наша компания уделяет большое внимание производственным показателям и качеству выпускаемой продукции. Национальный проект стал дополнительным стимулом для развития нашего производства и предоставил новые возможности для компании. Благодаря нацпроекту мы получили значительные результаты", - комментирует участие в проекте акционер и директор предприятия Вячеслав Цыганов.

Пилотный проект "Лада-Пресс" реализовывала совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК). В рамках оптимизации пилотного потока сотрудники РЦК подготовили на предприятии внутренних инструкторов бережливого производства. Их обучение проходило по основным модулям программы подготовки с целью дальнейшего внедрения полученных знаний на производственных площадках компании.

"Анализ производственных потоков показал, с какими проблемами связаны потери. Мы комплексно подошли к поиску проблем на производстве. Выявились как системные проблемы, которые присутствуют в производственном потоке, так и мелкие проблемы, которые были известны, но не решались. В ходе реализации проекта выявлены слабые места, над которыми продолжаем работать. Первый камень заложен, и мы уже сформулировали для себя дальнейшие цели, к которым уверенно движемся. Внедрили стандарты содержания рабочих мест, исключающие хранение излишков запасов комплектующих", - делится информацией руководитель проекта внедрения инструментов бережливого производства на площадке "Лада-Пресс" Ирина Осенина.

Эталонным участком был взят процесс изготовления частей и принадлежностей для автотранспортных средств, в частности, изготовление такой детали, как кожух для модели Lada Priora. Как показала проведенная экспертами РЦК диагностика, данный участок производства являлся самой ресурсоемкой зоной в продуктовом потоке.

Нерациональное использование рабочих ресурсов, отсутствие стандартов рабочих мест и содержания приводило к значительным потерям. Улучшить показатели производства экспертам РЦК совместно с рабочей группой предприятия удалось при помощи ряда мероприятий.

"Назову лишь основные решения, позволившие значительно сократить потери производства. Так, установление стандарта запаса деталей в соответствии с договором заказчика снизило незавершенное производство. А введение в процесс процедуры визуального контроля штамповщиками помогло упразднить участок поста 100% контроля, где была низкая пропускная способность. За счет внедрения этих мероприятий уменьшилось время протекания процесса и одновременно увеличилась выручка", - рассказывает о внедрении бережливого производства руководитель проекта Александр Журавлев.

В результате на момент сдачи пилотного проекта в компании "Лада- Пресс" время протекания процесса снизилось на 68%, а незавершенное производство - на 31%, при этом выработка выросла почти на 32%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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