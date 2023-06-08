ТГУ расскажет о магниевых сплавах врачам всего мира

Специалисты Тольяттинского госуниверситета проведут симпозиум, посвященный биоразлагаемым имплантам, для участников Евразийского ортопедического форума. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Евразийский ортопедический форум — крупнейшее в Евразии событие в сфере травматологии, ортопедии и смежных отраслей. Проводится в Москве раз в два года начиная с 2017-го. Четвертый ЕОФ состоится на территории выставочного комплекса "Казань ЭКСПО" 22–24 июня 2023 года. Он соберет свыше 7 тысяч гражданских и военных медицинских специалистов из 70 стран мира.

Форум охватывает все аспекты лечения заболеваний травматолого-ортопедического профиля, включая фармакотерапию, рентгенологию, анестезиологию, организационные и юридические вопросы защиты врачей. ЕОФ — это также площадка, на которой врачебному сообществу представляют новые технологии, способные облегчить работу врачей и повысить качество жизни пациентов.

В этом году о таких технологиях расскажут ученые из ТГУ: впервые на форуме будет работать секция по биорезорбируемому (растворяемому) магнию, организованная специально под Тольяттинский госуниверситет.

Магниевой тематикой в Тольяттинском госуниверситете занимаются четыре группы ученых под руководством профессоров Дмитрия Мерсона, Михаила Криштала, Александра Ковтунова и Валерия Ельцова. Пользуясь единой исследовательской базой, они разрабатывают технологии создания новых сплавов на основе магния, их сварки, получения вспененных композитов, формирования защитных и износостойких слоев на поверхности изделий из магниевых сплавов.

Для успешной реализации магниевых проектов ТГУ инициировал и создал консорциум "Новые технологии для магниевых сплавов", в который входят Соликамский металлургический комбинат, два научно-исследовательских института РАН и медицинские вузы.

В ТГУ разработана линейка сплавов биомедицинского назначения, и уже в этом году на базе собственного инновационно-технологического парка ТГУ наладит производство полного цикла по изготовлению медицинских изделий из этих сплавов для травматологии и ортопедии.

Индустриальным партнером ТГУ в реализации проекта стала "Медицинская торговая компания" из Санкт-Петербурга, при поддержке которой на Евразийском ортопедическом форуме состоится симпозиум "Отечественные импланты из сплава магния. Индустриальные и клинические перспективы".

Одним из спикеров симпозиума станет директор научно-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ профессор Дмитрий Мерсон. Он поделится наработками и достижениями материаловедов вуза в том, что касается магниевых сплавов для травматологии. В числе спикеров также коммерческий директор ООО "МТК" Максим Медведев, начальник операционного отделения Центра травматологии и ортопедии ГВКГ имени академика Н. Н. Бурденко Игорь Хоминец, травматолог-ортопед Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Р. Р. Вредена Евгений Сорокин.

Модератором дискуссии выступит проректор по научно-инновационной деятельности ТГУ Сергей Петерайтис. Он расскажет обо всех медицинских направлениях, которыми занимаются в Тольяттинском госуниверситете.