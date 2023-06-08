У каждого молодого (и не только) человека в определенный момент жизни появляется необходимость выбора профессии. Сейчас, наверное, на вопрос, на кого пойти учиться, любой посоветует отрасль ИТ и будет прав. О востребованности, комфортности условий работы и уровне зарплаты ИТ-специалистов ходят легенды. О том, каких ИТ-специалистов готовит вуз и как адаптируется к постоянно меняющимся требованиям рынка, мы расспросили декана факультета информационных систем и технологий Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Марию Богомолову.

— Какие профессии в сфере ИТ, на ваш взгляд, будут наиболее востребованы на рынке труда в ближайшие годы?

— Как известно, в настоящее время востребованность ИТ-специалистов растет, к тому же спрос превышает предложение. И выделить какое-то одно направление сложно. Выбор в конечном итоге зависит от личных предпочтений и способностей конкретного человека. Сфера информационных технологий привлекает людей даже не своей постоянно увеличивающейся востребованностью. Профессия в ИТ — это свобода творческой самореализации, которую она предоставляет. Здесь ты можешь придумать свой собственный стартап, создать программный продукт внутри крупной ИТ-компании, участвовать в построении ИТ-инфраструктуры, управлять ИТ-проектами и многое-многое другое. Причем все эти сферы работы подразумевают еще и постоянно увеличивающееся и развивающееся количество направлений ИТ.

Как показывает аналитика порталов онлайн-рекрутинга в России, а также запросы работодателей в вузы, российскому рынку труда остро не хватает ИТ-специалистов разного профиля: специалистов по большим данным (Data Scientist), веб-разработчиков (frontend, backend), DevOps-инженеров, разработчиков ПО (на Python, на Java) и мобильных приложений (iOS, Anfroid), тестировщиков (QA), аналитиков и многих других.

И, что самое интересное, теперь работодатели Москвы и Санкт-Петербурга ищут сотрудников по всей России. Активно практикуется прием ИТ-специалистов на удаленную работу. Если раньше разработчики ПО из регионов переезжали в Москву, то теперь они предпочитают работать удаленно из своего города за московские зарплаты.

Однако необходимо отметить, что на многих направлениях ИТ весь стек технологий полностью меняется каждые полгода. Поэтому человеку, который рассматривает выбор конкретного направления ИТ в качестве будущей профессии, необходимо помнить, что одного желания недостаточно — нужно постоянно развиваться, учиться и работать.

— Как вы считаете, как долго сохранится такая популярность ИТ-специалистов?

— В настоящее время профессия в ИТ — это не просто мода, не очередной стереотип лучшей профессии, а острая необходимость. Связана она в основном с тем, что многие иностранные компании-производители ПО, электронных устройств и компьютерных компонентов ушли с российского рынка по политическим причинам. В этой связи необходимо реализовать проекты в сфере импортозамещения ПО в России и занять освободившиеся ниши.

Еще одна из важных причин — повышение спроса на новые информационные технологии со стороны бизнеса: потребность в автоматизации различных процессов (как управленческих, так и производственных) в компаниях растет. Связано это с возрастающей конкуренцией и необходимостью обеспечения повышения эффективности бизнеса, в том числе степени удовлетворенности клиентов за счет внедрения цифровых решений. К тому же стоит учесть, что ИТ-сфера не стоит на месте, и технологии активно развиваются. Один из последних трендов для крупных компаний — создание собственной цифровой экосистемы. В связи с этим будет наблюдаться рост востребованности ИТ-специалистов широкого круга профилей.

— Как вузы реагируют на постоянно меняющиеся требования растущего ИТ-рынка?

— Вузы стараются идти в ногу со временем и разрабатывают образовательные программы, нацеленные на освоение широкого круга направлений в ИТ в рамках конкретного профиля, для того чтобы предоставить обучающемуся возможность попробовать свои силы в разных сферах и затем выбрать наиболее для себя предпочтительную.

Например, в ПГУТИ в рамках образовательных программ направлений подготовки 09.00.00 рассматривается весь цикл разработки ПО, включая управление требованиями, проектирование архитектуры ПО, прикладное программирование, тестирование, администрирование, затем делается акцент и идет погружение в области, связанные с названием профиля: "Разработка веб-систем и мобильных приложений", "Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений", "Прикладной искусственный интеллект и наука о данных", "Аналитика и цифровизация бизнес-процессов", "Цифровые системы управления" и другие.

Появилась любопытная тенденция: вузы начали формировать новые образовательные программы как образовательные продукты, полностью готовые к продвижению на рынке образовательных услуг. Поэтому если раньше названия профилей в основном совпадали с названием направления подготовки, то теперь они стали "рыночными", модно звучащими, отражающими "портрет" будущего выпускника. Теперь вузы привлекают абитуриентов названием профиля и соответствующим списком дисциплин учебного плана образовательной программы.

— Выпускнику важно не только получить диплом, но и решить проблему трудоустройства. Как выстраиваются взаимоотношения ПГУТИ с потенциальными работодателями будущих специалистов?

— Как при формировании образовательных программ, так и в процессе обучения мы делаем упор именно на практическую подготовку обучающихся в тесном взаимодействии с работодателями.

Причем раньше инициатива подобного диалога исходила от вузов и была продиктована требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, а именно: "Обеспечивать формирование профессиональных компетенций необходимо на основе профессиональных стандартов, а также на основе анализа требований рынка труда, проведения консультаций с ведущими работодателями в той отрасли, в которой востребованы выпускники".

Сегодня рынок занял более активную позицию. Инициатива стала исходить от ИТ-компаний, и продиктована она как невероятным кадровым голодом, так и необходимостью продвижения собственных цифровых продуктов и сервисов среди будущих специалистов. Например, только за последний год сразу несколько крупных отечественных вендоров пришли в ПГУТИ, предложив как собственные продукты, так и повышение квалификации преподавателей по их использованию, а также готовые учебные материалы. Одни ИТ-компании начинают проект сотрудничества сначала в столичных вузах, затем активно распространяют опыт на региональные. Другие — наоборот: начинают с таких профильных региональных вузов, как ПГУТИ.

В плане совершенствования образовательных программ используются разные варианты взаимодействия вузов и работодателей: встраивание отдельных тем в дисциплины учебного плана, введение новых дисциплин, формирование программы прикладного бакалавриата и прикладной магистратуры, формирование специализированного профиля образовательных программ, участие в ежегодной процедуре внутренней оценки качества образовательных услуг.

В учебном процессе предусмотрено взаимодействие как в рамках практической подготовки, так и в проведении различных мероприятий. В ПГУТИ реализована идея проведения учебных и производственных практик проектного типа в ИТ-компаниях по окончании каждого года обучения, по результатам которых студенты представляют проекты на грантовые конкурсы. Работодатели активно участвуют в проведении учебных занятий в различных форматах, привлекаются к руководству курсовыми и выпускными квалификационными работами, участвуют в работе государственных экзаменационных комиссий.

В ПГУТИ традиционно проводятся дни компаний, ежегодная ярмарка вакансий, конкурсы и курсы повышения квалификации от ведущих российских ИТ-компаний. Одно из самых ярких мероприятий — "Цифровая весна", которое включает комплекс мероприятий: студенческую научную конференцию, студенческую олимпиаду и конкурс стартапов. Оно проводится под эгидой научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", одним из приоритетных направлений деятельности которого является молодежная наука. В прошлом году в олимпиаде было организовано 18 научных номинаций, которые поддержали 11 индустриальных партнеров — крупных игроков российского ИТ-рынка.

Все наши образовательные продукты формируются на основе требований и тенденций рынка труда, реализуются и своевременно актуализируются при непосредственном участии ведущих работодателей.