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"Открытие Авто": Россия захватила лидерство среди зарубежных рынков по количеству китайских моделей

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") проанализировали представленность китайских брендов на отечественном авторынке. По обилию новых моделей из КНР, продающихся на каком-либо зарубежном рынке, Россия захватила минувшей весной уверенное лидерство. Общее число моделей из Поднебесной превысило сотню, а при сохранении той же динамики дебютов новых чайна-марок к концу года количество представленных моделей может еще как минимум удвоиться.

Другое дело, что массово, то есть хотя бы по несколько тысяч в месяц, продается не так много машин. При этом в отчеты Aссоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) часть из них не входит, а созданная в феврале текущего года Ассоциация китайских автопроизводителей не спешит делиться своей статистикой в публичном поле.

Так или иначе, на основе данных АЕБ, марка Haval в мае оказалась лидером среди иномарок и китайских брендов на российском рынке. В мае было реализовано 7,6 тысячи (+749% по сравнению с маем прошлого года) новых автомобилей этого бренда, основная их часть собирается под Тулой. Больше половины продаж (3,97 тысячи, +832%), как обычно, обеспечил Haval Jolion. Машина приглянулась не только частным автовладельцам, но также службам такси и в каршеринге. Отдельно стоит отметить успехи родственных брендов этой марки. Так, машины Great Wall нашли за май 1,3 тысячи владельцев (+1 796%), а по вседорожникам Tank состоялось 895 сделок. Причем за младшей моделью — Tank 300 — в некоторых салонах успела образоваться очередь.

Сопоставимые данные по продажам, по оценкам экспертов, показала марка Chery (в АЕБ бренд подает только ежеквартальные данные). При этом автоконцерн, очевидно, лидирует, с учетом продаж прочих марок компании (Exeed, Omoda и пр.).

Кассу Geely (7,1 тысячи машин, +682%) продолжал делать компактный паркетник Coolray (3,8 тысячи а/м; +700%). В то же время салоны марки существенно увеличили число ежедневных выдач более дорогого (в среднем 4 миллиона рублей) среднеразмерного кроссовера Tugella (1,6 тысячи а/м, +631%). Впрочем, его продажи ширятся не только благодаря качествам самой машины, но также с помощью щедрой поддержки дистрибьютора и недавнему появлению более доступной версии с дефорсированным до 200 л. с. мотором.

Среди прочих "китайцев" все больше внимания начинает привлекать Changan. И хотя по итогам марта эта марка реализовала все еще не так много автомобилей (2,5 тысячи, +684%), зато в течение весны общее число моделей этого бренда у нас было доведено до 10, а на июнь анонсированы еще две новинки. Летом при сохранении стабильности поставок марка имеет немало шансов подобраться к лидерам рынка и по объемам бизнеса.

И, наконец, десятки франшиз уже успели продать импортеры марок BAIC, Jaecoo, Jetour, Livan, Kaiyi и Voyah. Продажи этих брендов, по данным авторитейлеров, пока исчисляются сотнями. Но во второй половине года они тоже могут начать играть более значимую роль в объемах бизнеса.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

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