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Общество

На Добро.Конференции в Самаре подписали соглашение о развитии добровольчества в регионе

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Правительством региона, Ассоциацией волонтерских центров и Ресурсным центром поддержки и развития добровольчества Самарской области было подписано на Добро.Конференции, которая проходит в Самаре с 5 по 10 июня. Новое соглашение позволит повысить эффективность взаимодействия по развитию волонтёрства в регионе.

Благодаря подписанному соглашению появятся новые возможности для реализации в Самарской области программ и проектов Ассоциации волонтерских центров, таких как "Добро.Центры", "Молоды душой", "Международная премия #МЫВМЕСТЕ", "Программа мобильности волонтеров" и другие.

"Мы очень рады, когда наш опыт масштабируется в других регионах Российской Федерации, и я считаю, это соглашение станет ещё одним итогом Добро.Конференции. И, конечно, для нас ценно и важно, что здесь мы смогли собрать лучший опыт из других регионов, уверен, что он найдет достойное применение здесь, на Самарской земле", — отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Взаимодействие с Ассоциацией волонтерских центров будет способствовать созданию эффективной инфраструктуры поддержки добровольчества в регионе, а также системы ее постоянного сопровождения. АВЦ будет проводить обучение самарских добровольцев, руководителей волонтерских организаций региона, передавать им лучшие практики в сфере добровольчества.

Со словами благодарности за всестороннюю поддержку добровольчества и его эффективное развитие в Самарской области обратился Артем Метелев, председатель Ассоциации волонтерских центров: "Самарская область — это регион-лидер с точки зрения развития волонтерского движения, гражданских инициатив, и по количеству, и по качеству. Регулярно побеждают жители Самарской области во всероссийских конкурсах, здесь постоянно проходятся стажировки, люди приезжают из других регионов учиться у некоммерческих организаций Самарской области. Огромное спасибо за поддержку инфраструктуры муниципалитетом!".

Самарская область на протяжении уже нескольких лет ведет активную совместную работу с Ассоциацией волонтерских центров. В 2019 году в Самаре открылся Ресурсный центр добровольчества, который реализует региональные и федеральные проекты, поддерживает и курирует инициативы волонтеров по разным направлениям, а также помогает объединениям и НКО взаимодействовать с органами власти региона. Подписанное соглашение — важный шаг в развитии не только Ресурсного центра добровольчества в нашем регионе, но и всей сети ресурсных центров в России.

"Ресурсный центр добровольчества Самарской области станет частью крупных федеральных проектов и программ. Благодаря подписанному соглашению, центр получит возможность изучать опыт работы своих коллег из других регионов России, делиться идеями, формировать общую позицию по ключевым вопросам, а также эффективно взаимодействовать с Ассоциацией волонтерских центров" — отметила руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области Юлия Рябева.

Ресурсный центр активно работает с волонтерскими объединениями, развивает сеть штабов по всему региону, выстраивает сотрудничество с образовательными организациями Самарской области, выступает организатором ключевых региональных мероприятий в области добровольчества и молодежной политики в целом.

Также перед церемонией закрытия "Добро.Конференции — 2023" объявили об открытии в Самарской области первых обновленных клубов участников премии #МЫВМЕСТЕ. Ассоциация волонтерских центров обновляет концепцию деятельности и развития клубов, которые станут постоянно действующими площадками для объединения участников Премии и развития их проектов.

Клубы #МЫВМЕСТЕ — это новые возможности для поддерживающего общения единомышленников и продвижения ценностей взаимной поддержки, партнерства, инклюзии и раскрытия потенциала каждого человека, среда создания, притока и роста социальных проектов.

Первыми городами, где откроются обновлённые клубы #МЫВМЕСТЕ стали Самара и Тольятти. Их возглавят Екатерина Лашманова — руководитель проекта-финалиста "Бегай в Тольятти" и Анастасия Кнор — призёр Премии, руководитель проекта "Том Сойер Фест".

Клубы смогут работать и на уровне региона, и на уровне муниципалитета, объединяя всех участников Премии #МЫВМЕСТЕ разных лет. В 2023 году планируется открыть не менее 30 обновлённых клубов.

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