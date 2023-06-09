В День России в Самаре усилят работу общественного транспорта

В понедельник, 12 июня, в связи с празднованием Дня России в Самаре усилят работу городского транспорта.
К 22:30 на ул. Самарской, от ул. Красноармейской до ул. Льва Толстого, самарцев будут ждать дополнительные автобусы № 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50 и 67.
Кроме того, в ночь с 12 на 13 мая время работы метро и другого общественного транспорта продлят до 1:00.
Департамент транспорта также сообщает, что 12 июня будут в полном объеме осуществляться перевозки к садово-дачным массивам (по расписанию воскресного дня).
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.