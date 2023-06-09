В День России в Самаре усилят работу общественного транспорта

В понедельник, 12 июня, в связи с празднованием Дня России в Самаре усилят работу городского транспорта.

К 22:30 на ул. Самарской, от ул. Красноармейской до ул. Льва Толстого, самарцев будут ждать дополнительные автобусы № 1, 2, 24, 34, 37, 41, 47, 50 и 67.

Кроме того, в ночь с 12 на 13 мая время работы метро и другого общественного транспорта продлят до 1:00.

Департамент транспорта также сообщает, что 12 июня будут в полном объеме осуществляться перевозки к садово-дачным массивам (по расписанию воскресного дня).