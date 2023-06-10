В Тольятти на производстве горела вентиляционная камера

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 9 июня, в 9:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Боровская, 32 в Автозаводском районе Тольятти, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.