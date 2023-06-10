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Общество

В Самаре завершилась Добро.Конференция

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 9 июня, в СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" состоялась торжественная церемония закрытия всероссийской Добро.Конференции — мероприятия, объединившего участников из 88 регионов России: представителей Добро.Центров, лидеров волонтерских, благотворительных, социальных организаций, университетов и молодежных объединений.

Фото: Андрей Савельев

В течение четырех дней лидеры добровольческого движения обменивались опытом, представляли свои проекты и знакомились с проектами коллег, принимали участие в образовательной программе. В рамках конференции также были презентованы актуальные программы федерального масштаба. Организаторами масштабного события выступили Ассоциация волонтерских центров, платформа ДОБРО.РФ совместно с правительством Самарской области при поддержке Росмолодежи и Министерства науки и высшего образования России.

Сегодня деятельность волонтеров стала неотъемлемой частью жизни общества и активно поддерживается на государственном уровне: развивается инфраструктура добровольческого движения, осуществляется финансовая, информационная, методическая и материально-техническая поддержка деятельности волонтерских объединений и организаций.

Самарская область — один из лидеров волонтерского движения в стране. Это отметил начальник управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, приветствуя участников церемонии: "Самарская область традиционно считается одной из колыбелей развития некоммерческого сектора. Есть такие проекты, как "Том Сойер Фест", "Самара городок", "Бегаем в Тольятти", которые становились финалистами и победителями конкурса "МЫ ВМЕСТЕ". Благодаря конференции сервисы по направлению волонтерства и благотворительности станут доступнее для жителей всей страны: количество участников федеральной сети Добро.Центров увеличилось с 288 до 589 по стране. "Дмитрий Игоревич, спасибо вам большое за прием волонтеров всей страны в Самарской области", — поблагодарил Сергей Новиков главу региона.

Губернатор отметил, что на самарской земле собрались те, кто объединен общей целью — творить добро. "Я очень надеюсь, что дружбу, которая зародилась здесь, на берегах Волги, на самарской земле, вы пронесете через всю свою жизнь, потому что вместе мы можем больше. И конечно, всегда будете готовы прийти на помощь не только тем, кому сложно, но и на помощь друг другу", — обратился он к участникам. В рамках конференции с участниками работали 120 спикеров и тренеров. Председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев поблагодарил их за вклад в развитие движения.

В числе ключевых событий он назвал запуск программы "Обучение служением". Она предполагает участие студентов и преподавателей в решении социально-значимых общественных задач, дает рефлексивный опыт. "Мы здесь с вами определили пилотные вузы — 100 университетов, которые запустят очень важную программу "Обучение служением", призываю вас присоединяться к ней. Огромное внимание было уделено теме специальной военной операции — это жизненный контекст, необходимость и наш долг. Мы договаривались о гуманитарной помощи и о том, как, вернувшись, продожим работу с бойцами, с теми, кто возвращается с фронта, с их семьями. Огромное спасибо всем, кто эту работу уже здесь проводит", — сказал он.

Руководитель федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева оценила масштаб события — конференция собрала огромную волонтерскую команду страны. Кроме того, впервые в рамках Добро.Конференции прошел грантовый конкурс Росмолодежи — грантовый фонд составил порядка 7 млн рублей. "Было представлено большое количество классных инициатив, самые значимые из них обязательно будут подержаны, хочу поздравить коллег", — отметила Ксения Разуваева. Также она рассказала, что в рамках конференции состоялся запуск волонтерской программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в 2024 году. Стартовал конкурс на определение центров подготовки волонтеров, их будет 20. Открылась регистрация волонтеров — за первые сутки поступило больше 2,5 тысяч заявок. "Всех приглашаю к участию в волонтерском корпусе Всемирного фестиваля молодежи, — обратилась она. — Огромное спасибо Самарской области и лично Главе региона Дмитрию Игоревичу Азарову за необыкновенное гостеприимство и атмосферу, которая здесь царила".

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что новые проекты, родившиеся на Добро.Конференции, объединят идеями добра всю страну. Глава региона также подчеркнул, что впервые в истории форума вручаются не только гранты победителям, но и президентские награды. "Это еще раз подчеркивает то внимание нашего национального лидера к людям добра, которых в нашей стране абсолютное большинство. Нам есть на кого равняться. Владимир Владимирович Путин жаром своей души, своей преданностью стране, патриотизмом зажигает самое доброе, важное, нужное в сердцах своих сограждан", — подчеркнул глава региона.

В завершение торжественной церемонии закрытия Добро.Конференции Дмитрий Азаров вместе с Артемом Метелевым вручили сертификаты победителям конкурса Росмолодежь.Гранты. Возможностью участвовать в конкурсе воспользовались 167 активистов, победителями стали 17 из них — участники из Курской, Курганской, Вологодской, Волгоградской, Кировской, Иркутской, Тамбовской, Воронежской областей, Республики Башкортостан, Республики Хакасия, Ямало-Ненецкого автономного округа.
Сертификат на сумму 400 тысяч рублей был вручен также представителю Самарской области — Вячеславу Рябцову — на реализацию проекта "Шлюзовой Культурный — территория добра".
Благодарностью Президента Российской Федерации за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий был награжден Даниэль Бейч из Белгородской области.

Благодарственное письмо Президента Российской Федерации за вклад в организацию и проведение гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ с Донбассом в условиях специальной военной операции получили 12 добровольцев, в том числе Владислава Грашкина из Луганской Народной Республики и Юлия Рябева из Самарской области.

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