Крупный град, шквалистый ветер: в регионе объявлено штормовое предупреждение

В субботу, 10 июня, в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

"В ближайшие 2 - 4 часа местами в регионе ожидаются гроза, крупный град, ливень, шквалистое усиление ветра порывы 17-22 м/с, локально 25-27 м/с, с сохранением до конца суток 10 июня".

ГУ МЧС по Самарской области просит самарцев не находится на улице возле слабозакрепленных конструкций, не оставлять возле деревьев и конструкций автомобили.