Крупный град, шквалистый ветер: в регионе объявлено штормовое предупреждение

В субботу, 10 июня, в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
"В ближайшие 2 - 4 часа местами в регионе ожидаются гроза, крупный град, ливень, шквалистое усиление ветра порывы 17-22 м/с, локально 25-27 м/с, с сохранением до конца суток 10 июня".
ГУ МЧС по Самарской области просит самарцев не находится на улице возле слабозакрепленных конструкций, не оставлять возле деревьев и конструкций автомобили.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.