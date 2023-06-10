Дмитрий Азаров провел встречу с первым зампредседателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным

В субботу, 10 июня, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с первым заместителем председателя правления Сбербанк Александром Ведяхиным.
Перед этим прошла сессия, на которой члены регионального правительства изучали технологии искусственного интеллекта. Основная цель внедрения таких технологий — повышение качества жизни граждан, увеличение скорости получения цифровых услуг.
"Сбер — надежный партнер нашего региона. Мы находимся в партнерстве по реализации целого ряда крупных проектов на территории Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.
Один из таких проектов — международный студенческий кампус. Глава региона отметил: "У нас есть договоренность о размещении там "Школы 21". Финансирование проекта полностью берет на себя Сбер, дает свои образовательные программы и технологии, за что огромное спасибо. Мы также активно работаем со Сбером над расширением возможностей региона по транспортной инфраструктуре и по комфорту проживания в нашей области".
Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что такое сотрудничество полезно жителям региона: "Сбер задает повестку нового технологического уклада. Это качество предоставления финансовых услуг, образовательные программы, программы, которые напрямую влияют на технологическое развитие нашего региона, а значит создание новых рабочих мест, повышение качества продукции".
Александр Ведяхин в свою очередь подчеркнул, что Самарская область — стратегический партнер Сбербанка.
"Энергия и вовлеченность руководителя региона, его команды вдохновляет Сбер реализовать здесь крупнейшие проекты. Самара и Самарский регион — это лидеры, пионеры в части ИТ-повестки. И здесь, конечно, полная вовлеченность губернатора и всей команды дает свои плоды", — отметил он.
На встрече обсудили наработки Сбербанка в сфере искусственного интеллекта, а также проект "Карта жителя Самарской области".
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...