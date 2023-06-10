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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров провел встречу с первым зампредседателя правления Сбербанка Александром Ведяхиным

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 10 июня, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с первым заместителем председателя правления Сбербанк Александром Ведяхиным.

Фото: Андрей Савельев
Перед этим прошла сессия, на которой члены регионального правительства изучали технологии искусственного интеллекта. Основная цель внедрения таких технологий — повышение качества жизни граждан, увеличение скорости получения цифровых услуг.
"Сбер — надежный партнер нашего региона. Мы находимся в партнерстве по реализации целого ряда крупных проектов на территории Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.
Один из таких проектов — международный студенческий кампус. Глава региона отметил: "У нас есть договоренность о размещении там "Школы 21". Финансирование проекта полностью берет на себя Сбер, дает свои образовательные программы и технологии, за что огромное спасибо. Мы также активно работаем со Сбером над расширением возможностей региона по транспортной инфраструктуре и по комфорту проживания в нашей области".
Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что такое сотрудничество полезно жителям региона: "Сбер задает повестку нового технологического уклада. Это качество предоставления финансовых услуг, образовательные программы, программы, которые напрямую влияют на технологическое развитие нашего региона, а значит создание новых рабочих мест, повышение качества продукции". 
Александр Ведяхин в свою очередь подчеркнул, что Самарская область — стратегический партнер Сбербанка.
"Энергия и вовлеченность руководителя региона, его команды вдохновляет Сбер реализовать здесь крупнейшие проекты. Самара и Самарский регион — это лидеры, пионеры в части ИТ-повестки. И здесь, конечно, полная вовлеченность губернатора и всей команды дает свои плоды", — отметил он.
На встрече обсудили наработки Сбербанка в сфере искусственного интеллекта, а также проект "Карта жителя Самарской области".

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