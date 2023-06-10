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Александр Ведяхин провёл рабочую встречу с губернатором Самарской области

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках визита в Самарскую область провёл рабочую встречу с губернатором региона Дмитрием Азаровым. Стороны обсудили реализацию совместных проектов по цифровой трансформации региона.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

В частности, Александр Ведяхин и Дмитрий Азаров рассмотрели вопросы по развитию проекта "Карта жителя Самарской области" при участии Сбера, развитию IT-кластера Самарской области, открытию кампуса "Школы 21" в областной столице, а также внедрению решений Сбера в области искусственного интеллекта в ключевые сферы экономики региона.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

"Практика показывает, что применение искусственного интеллекта в любой сфере даёт колоссальный эффект: помогает в разы ускорить многие производственные процессы, разработать комфортные и простые сервисы для людей, вывести на новый уровень образование, медицину, сельское хозяйство и другие сферы. Сам Сбер уже прошёл через AI-трансформацию и имеет широкую линейку собственных решений в области технологий искусственного интеллекта. И теперь мы готовы делиться своим опытом, выступать партнёром для регионов, обеспечивая как технологическую, так и экспертную поддержку. Уверен, что совместные проекты Сбера и руководства Самарской области придадут новый импульс цифровой трансформации региона".

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

"Сбер — надежный партнер нашего региона. Мы находимся в партнерстве по реализации целого ряда крупных проектов на территории Самарской области. У нас есть договоренность о размещении там "Школы 21". Финансирование проекта полностью берет на себя Сбер, дает свои образовательные программы и технологии, за что огромное спасибо. Мы также активно работаем со Сбером над расширением возможностей региона по транспортной инфраструктуре и по комфорту проживания в нашей области. Я уверен, что от этого сотрудничества совершенно точно будут выигрывать жители нашего региона".

Напомним, что в ноябре 2022 года Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Сбер стал стратегическим партнёром региона в сфере подготовки ИТ-специалистов на территории Самарской области, в том числе на базе школы программирования от Сбера — "Школы 21", кампус которой запланировано открыть в Самаре.

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