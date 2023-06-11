Гандбольную "Ладу" возглавил Дмитрий Тихон

Наставником ГК "Лада" стал 45-летний белорусский специалист Дмитрий Тихон. С прежним главным тренером Екатериной Маренниковой достигнута договоренность о ее переводе на должность второго тренера команды "Лада-2", где она будет помогать Алексею Жаворонкову.

В штаб дублирующего состава по-прежнему входит тренер по ОФП Евгений Станкевич и добавляется 33-летний тренер вратарей Николай Аникин.



Ассистентом Тихона в первой "Ладе" отныне являются Оксана Роменская и Александр Каширин, который параллельно будет не менее активно задействован в работе с дублем. Тренером по ОФП основного состава остается Василий Клюев.

Наставницей же вратарей после многолетнего перерыва вновь становится Любовь Коротнева, последним местом работы которой был до настоящего момента ЦСКА, ставший в этом сезоне чемпионом страны.