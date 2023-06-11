В воскресенье в Самарской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с

В воскресенье, 11 июня, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Днем местами по региону ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщает Приволжское УГМС.
По прогнозам синоптиков, днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха +16...+21°.
В понедельник, 12 июня, в регионе ночью переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +7...+12 °C. Днем переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +15...+20 °C.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.