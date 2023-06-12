Пожар в гаражном массиве в Чапаевске тушили 12 человек

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В воскресенье, 11 июня, примерно в 17:38 произошел пожар в гаражном массиве на ул. Чкалова, 7 в Чапаевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.