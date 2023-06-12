Из ТРК "Вива Лэнд" в Самаре эвакуировали 1200 человек

В понедельник, 12 июня, в 17:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании ТРК на пр. Кирова, 147 в Самаре (адрес ТРК "Вива Лэнд"). Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что в результате кратковременного отключения электроэнергии в здании, произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на четвертом этаже.

В целях безопасности до прибытия пожарных из здания было эвакуировано 1200 человек, в том числе 250 детей.