В селе под Тольятти сгорела СТО

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В понедельник, 12 июня, примерно в 4:53, начался пожар на ул. Северной, 5в в с. Русская Борковка Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.