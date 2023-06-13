Сбер запустил единое онлайн-пространство для заботы о здоровье

Ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 18 июня, Сбер представил единое онлайн-пространство, где собраны услуги и сервисы индустрии здоровья, которые позволяют еще удобнее заботиться о здоровье близких. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Так, в мобильном приложении СберБанк Онлайн появилась витрина "Здоровье": в ней можно круглосуточно записаться на прием к врачу и медицинские исследования, сдачу анализов, получить консультацию педиатра и психолога СберЗдоровья, а также купить лекарства и товары для здоровья и красоты через мобильное приложение или сайт СБЕР ЕАПТЕКИ. В витрине есть данные полиса ОМС, а используя виртуального ассистента Салют можно войти в "Комнату здоровья".
"Комната здоровья" помогает в удобной форме голосом или нажатием получить нужную информацию и помочь найти ответы по здоровью. Она также доступна через умные устройства Sber (умные телевизоры и ТВ-приставки SberBox). Для входа в комнату достаточно сказать виртуальному ассистенту одну из следующих фраз: "Запусти комнату здоровья", "Открой комнату здоровья" или "Комната здоровья".
В комнате удобно заказывать лекарства и косметические средства: сказать или написать, какие товары нужны, — и виртуальный ассистент выберет все необходимое, найдет соответствующие инструкции и положит товары в корзину, после чего останется только оформить заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ.
Если пользователь не знает, к какому врачу обратиться, сервис "Анализ симптомов" подберет трех врачей разных специальностей. Для этого понадобится сообщить свой пол и возраст, описать симптомы и ответить на пять уточняющих вопросов. После этого клиента перенаправят в приложение СберЗдоровье для записи к конкретному врачу. Также в "Комнате здоровья" клиенты могут найти аптеку или клинику в нужной точке города, больше узнать о том, как заботиться о своем организме, и купить умные тонометры СберЗдоровья. Кроме того, в комнате будут находиться видеотренировки с инструктором FitStars.
"Цифровые технологии и сервисы индустрии здоровья уже сегодня помогают жителям всех уголков страны удобно заботиться о своем здоровье и здоровье близких, получать качественную и своевременную медицинскую помощь, — рассказал директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов. — В преддверии Дня медицинского работника мы запустили уникальное онлайн-пространство: теперь все сервисы индустрии доступны на одной площадке, что очень удобно для клиентов".
Последние комментарии
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны