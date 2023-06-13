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Стамбул либо Ставрополь: ВСК и Сравни выяснили самые востребованные направления для летних путешествий россиян в 2023 году Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву

Страхование Финансы

Стамбул либо Ставрополь: ВСК и Сравни выяснили самые востребованные направления для летних путешествий россиян в 2023 году

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самым востребованным курортом среди россиян, несмотря на подорожание, остается Турция — таковы результаты исследования Страхового Дома ВСК. Почти 48% путешественников выбирают эту страну.

На втором месте, традиционно, внутренний туризм — порядка 20% отдыхающих выбирают российские города. В топ популярных направлений также вошли Египет и Грузия (по 7%), Армения и Абхазия (по 5%). Говоря о длительности, по данным Сравни, россияне предпочитают продолжительные поездки, самый популярный срок страхования путешествий — 16-30 дней.

Также среди российских туристов востребованы ОАЭ (4%), Таиланд (3%) и Азербайджан (2%). Кроме того, не менее 5% россиян собираются посетить от 2 до 4 стран. Самым распространенным маршрутом являются поездки по Закавказью — Армении, Грузии и Азербайджану.

Половина россиян планируют долгий летний отпуск — от 15 дней до одного месяца. Еще 24% будут отдыхать не менее 11-14 дней, и только 9% путешественников отправятся в путешествие не более, чем на одну неделю.

Более половины туристов — 56% — оформляют полисы страхования путешествующих сразу на всю семью. Среди них, 57% туристов планируют путешествовать парой, 21% — компанией из 3 человек, столько же — составом из 4 человек и более.

Также не менее 15% россиян включают в покрытие полиса риск травм во время активного отдыха и занятий спортом.

По данным финансового маркетплейса Сравни, самый популярный срок страхования путешествий — 16-30 дней. На втором месте — 11-15 дней, на третьем — 6-10 дней. Средняя стоимость полиса 2522 рублей.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских: "ruAA" — по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА (RU) — по версии АКРА. 

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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