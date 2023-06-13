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CARCADE предоставляет эксклюзивную субсидию на лизинг спецтехники Lonking Лизинг спецтехники LOVOL с субсидией на аванс до 1 млн рублей в CARCADE Аналитики БКС расскажут, куда вкладывать деньги в турбулентное время Финансовые инструменты для поддержки предпринимательства помогают развивать бизнес Объем инвестиций в экономику Самарской области вырос почти на четверть

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CARCADE предоставляет эксклюзивную субсидию на лизинг спецтехники Lonking

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE совместно с ООО "Тракресурс-Регион" запустила эксклюзивную программу финансирования специальной техники китайской марки Lonking, предоставляющую скидку до 1 млн рублей при оплате аванса. Акция будет действовать до конца 2023 года.

Согласно условиям партнерской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели фронтальных погрузчиков и экскаваторов марки Lonking различных модификаций с использованием корпоративной скидки-субсидии на аванс в рамках лизингового договора. Так, например, мини-экскаватор Lonking CDM6060 доступен с выгодой в размере 200 000 рублей, фронтальный погрузчик Lonking LG876N станет дешевле на 500 000 рублей, а скидка на лизинг экскаватора Lonking CDM6490 составит 1 000 000 рублей. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнера программы.

Компания "Тракресурс-Регион" — один из лидеров рынка поставок вилочной, складской и дорожно-строительной техники и индустриальных шин в России. Компания была основана в 1993 году и насчитывает в настоящее время 13 филиалов в крупнейших городах страны, осуществляя гарантийное и сервисное обслуживание техники по всей территории РФ. "Тракресурс-Регион" напрямую работает с ведущими производителями и поставщиками из Японии, Швеции, Бельгии, Испании, Индии, Китая и других стран, поставляя продукцию по оптимальным ценам и в кратчайшие сроки.

Финансирование по программе лизина доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок, клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: автопомощь на дороге 24/7 и скидка на топливо до 11%. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Полный список доступной к приобретению спецтехники Lonking уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Размер корпоративной скидки по топливной программе действителен на дату публикации релиза.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

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