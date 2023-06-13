Ликвидирован крупный пожар в селе Большая Каменка

В понедельник, 12 июня, примерно в 15:33 произошел пожар на ул. Центральная в селе Большая Каменка Красноярского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело неэксплуатируемое здание на площади 200 кв. м. В борьбе с огнем участвовали девять человек, в том числе добровольная пожарная команда "Тремасово".

Пожар удалось ликвидировать в 16:53. Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.