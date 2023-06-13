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Происшествия

В Самаре совершил вынужденную посадку самолет, летевший в Казахстан

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 июня, по предварительным данным, около 15:25 самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" выполнявший рейс по маршруту "Шереметьево — Актау" совершил вынужденную посадку в международном аэропорту "Курумоч" в связи с неполадкой бортового оборудования. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, самолет приземлился благополучно. На его борту находилось 77 пассажиров и шесть членов экипажа. Сейчас технические службы аэропорта проверяют воздушное судно.

В Приволжской транспортной прокуратуре уточняют, что на время ожидания резервного борта пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. В аэропорт выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора, соблюдение прав пассажиров находится на контроле.

Транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов, изучит все обстоятельства произошедшего и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

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