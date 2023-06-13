Сотрудники Тольяттинской Госавтоинспекции провели акцию "Безопасный переход"

В рамках регионального мероприятия "Внимание - дети! Летние каникулы!" сотрудники Госавтоинспекции провели акцию "Безопасный переход". Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.
Чтобы привлечь внимание юных участников дорожного движения, и не только их, к правильному и безопасному переходу проезжей части, перед 25-ю пешеходными переходами, расположенными вблизи городских набережных, парков, скверов, торговых центров, нанесены надписи стойкой специальной краской: "Убедись в безопасности перехода", "Возьми ребенка за руку" и "Дождись зеленого сигнала".
Чтобы напомнить велосипедистам и тем, кто управляет средствами индивидуальной мобильности, о требовании правил перехода через проезжую часть, нанесены надписи: "Сойди с велосипеда" и "Кати самокат рядом".
Автоинспекторы и сотрудники "Дорожного радио" уверены, что такая профилактическая мера позволит сократить количество дорожных аварий, особенно с участием детей и подростков, проводящих большее количество времени в летний период на улице.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.