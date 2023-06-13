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Общество

Сотрудники Тольяттинской Госавтоинспекции провели акцию "Безопасный переход"

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках регионального мероприятия "Внимание - дети! Летние каникулы!" сотрудники Госавтоинспекции провели акцию "Безопасный переход". Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Чтобы привлечь внимание юных участников дорожного движения, и не только их, к правильному и безопасному переходу проезжей части, перед 25-ю пешеходными переходами, расположенными вблизи городских набережных, парков, скверов, торговых центров, нанесены надписи стойкой специальной краской: "Убедись в безопасности перехода", "Возьми ребенка за руку" и "Дождись зеленого сигнала".

Чтобы напомнить велосипедистам и тем, кто управляет средствами индивидуальной мобильности, о требовании правил перехода через проезжую часть, нанесены надписи: "Сойди с велосипеда" и "Кати самокат рядом".

Автоинспекторы и сотрудники "Дорожного радио" уверены, что такая профилактическая мера позволит сократить количество дорожных аварий, особенно с участием детей и подростков, проводящих большее количество времени в летний период на улице.

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