Ветврач из Самары купила билет за 100 рублей и выиграла 3,7 миллиона

По данным "Столото", крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей, на сегодняшний день в России насчитывается более 8 000 лотерейных миллионеров. Еженедельно в среднем 20 человек выигрывают от 1 млн рублей и более. Среди таких счастливчиков оказываются и жители Самарской области.

Только за 2022 год 2 842 697 билетов, купленных в Самаре и Самарской области, стали счастливыми для своих обладателей. Совокупный выигрыш по ним составил 669 427 257 рублей. За прошлый год благодаря лотереям от "Столото" 17 участников из региона стали лотерейными миллионерами, еще 8 человек выиграли призы от 500 000 до 1 000 000 рублей. В 2023 году ряды победителей из Самарской области продолжают пополняться новыми миллионерами. В числе самых удачливых оказалась ветеринарный врач из Самары Юлия Хамцова. Она приобрела лотерейный билет в мобильном приложении "Столото" на 537-й тираж государственной "Жилищной лотереи" и выиграла 3 750 000 рублей.

О государственных лотереях, распространяемых "Столото", девушка узнала два года назад. Судьбоносный билет девушка приобрела наугад, прислушавшись к интуиции.

— Узнала о своей победе утром. Я пекла блины на завтрак, когда на телефон пришло уведомление. Разблокировала телефон и увидела СМС-оповещение о выигрыше от "Столото". Тут же зашла в мобильное приложение. В тот момент я напрочь забыла про блины! — рассказывает Юлия.

На выигранные средства она планирует отремонтировать автомобиль и закрыть ипотеку. Юлия несколько лет проработала фтизиатром, после чего решила лечить животных. Дома у девушки две собаки и кошка. В свободное от работы время она вяжет и дарит свои изделия друзьям.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые "Столото", за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, что вносит существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.