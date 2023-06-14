ВТБ поддержал средний и малый бизнес льготными кредитами на 1 трлн рублей

По итогам пяти месяцев 2023 года ВТБ заключил в полтора раза больше соглашений по госпрограммам поддержки СМБ, чем годом ранее − около 1,5 тысяч на сумму более 130 млрд рублей. Число действующих кредитных соглашений достигло 12 тысяч с общим объемом льготного финансирования 1 трлн рублей. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 сообщил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

"Мы видим устойчивый рост спроса на льготное кредитование, до четверти выданных клиентам СМБ средств приходится на кредиты с использованием госпрограмм. Действующие механизмы госсубсидирования показали свою эффективность в условиях финансовой турбулентности и сегодня продолжают поддерживать инвестиционную активность предприятий. Мы участвуем в реализации 30 госпрограмм и активно интегрируем их в кредитный процесс. Это позволило в 1,4 раза увеличить число получателей господдержки по сравнению с прошлым годом", − заявил Руслан Еременко.

Он добавил, что за последние несколько лет бизнес, государство и банковская система научились оперативно реагировать на внешние вызовы. "Если на разработку и запуск первых программ господдержки СМБ уходили месяцы, то в 2022 году необходимые инструменты мы запускали в течение нескольких недель. Это в немалой степени позволило предотвратить реализацию негативных сценариев развития экономики в условиях санкционного давления", − подчеркнул Руслан Еременко.

Наибольший объем льготного кредитования приходится на программу Минсельхоза 1528 — по ней заключено более 2,7 тыс. кредитных соглашений на 358 млрд рублей. По числу кредитов лидирует программа Минэкономразвития 1764 — 4,8 тыс. соглашений на 258 млрд рублей.

ВТБ — ведущий банк среди уполномоченных участников программы стимулирования кредитования Минэкономразвития, ЦБ и Корпорации МСП, запущенной в августе 2022 года. Поддержку по программе получили более 1,2 тыс. клиентов банка, объем кредитных соглашений достиг 53 млрд рублей.

В число крупнейших по объемам финансирования также входит программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции Минпромторга, по которой клиенты привлекли 86 млрд рублей, а в 2023 году предоставлено около 24 млрд рублей. Еще более 54 млрд рублей предприниматели получили в рамках льготного кредитования туристических проектов.