16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новикомбанк и "Иннопрактика" поддержат высокотехнологичные компании Новикомбанк и правительство Москвы поддержат предприятия обрабатывающей промышленности Новикомбанк и "Бауманка" поддержат НИОКР и развитие инноваций Вице-президент Сбера Руслан Вестеровский: "Одна из главных задач, которые ставились, - сделать клиентский путь понятным и простым" Греф спрогнозировал рост российской экономики

Банки Финансы

Новикомбанк и правительство Москвы поддержат предприятия обрабатывающей промышленности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Цель партнерства — улучшение условий получения финансовой помощи для столичных предприятий по программам Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, а также стимулирование экспортной деятельности компаний.

Подписи под документом поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Андрей Попов.

"Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства расширяет сотрудничество с крупнейшими банками страны, улучшая доступность финансовой помощи для столичной промышленности. Подписанное с Новикомбанком соглашение направлено на взаимодействие в области развития промышленной политики города и механизмов поддержки предприятий. Стороны будут работать над созданием максимально комфортных условий для заемщиков, в том числе над снижением нагрузки в сборе документов", –- рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Партнерство сторон предполагает реализацию совместных мероприятий в целях повышения доступности программ поддержки столичной промышленности для предпринимателей, а также совместные аналитические исследования, круглые столы, совещания, конференции, семинары, информационные сессии.

"Льготное финансирование промышленности эффективно реализуется при условии открытого диалога между предпринимателями, финансовыми институтами и органами власти. Уверена, что подписанное сегодня соглашение станет импульсом для дальнейшего развития промышленных предприятий мегаполиса на благо столицы, ее жителей и отечественной экономики", — отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства сотрудничает с государственными и муниципальными организациями, технопарками и компаниями в рамках программы поддержки столичного бизнеса, а также оказывает финансовую поддержку предпринимателям города Москвы, предоставляя льготные займы.

В частности, Фонд предлагает восемь видов целевых займов: на покупку нового оборудования, программного обеспечения, компьютерного, серверного или сетевого оборудования, на развитие экспорта, в том числе АПК, подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и другие. Средства можно получить по ставке от 3% годовых на срок до 5 лет. Сумма займа в зависимости от целей может достигать 300 млн рублей.

Кроме того, с марта 2022-го года в рамках деятельности Фонда работает программа льготного инвестиционного кредитования промышленности. Полученные по ней средства от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства компании могут направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования, создание и реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города. В апреле этого года Москва принял решение распространить ее на договоры лизинга оборудования. Участвовать в программе могут малые и средние промышленные предприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2