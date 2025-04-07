52 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

За три дня, с 4 по 6 апреля, сотрудники Госавтоинспекция Самарской области во время рейдов задержали 52 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Также 260 автомобилистов привлекли к ответственности за нарушение правил тонировки, 50 — за неправильную перевозку детей, 114 — за то, что не воспользовались ремнями безопасности.
Кроме того, 17 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 17 раз.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.