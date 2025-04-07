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Происшествия

52 пьяных водителя поймали за три дня в Самарской области

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три дня, с 4 по 6 апреля, сотрудники Госавтоинспекция Самарской области во время рейдов задержали 52 пьяных водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Также 260 автомобилистов привлекли к ответственности за нарушение правил тонировки, 50 — за неправильную перевозку детей, 114 — за то, что не воспользовались ремнями безопасности.

Кроме того, 17 водителей не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушении ПДД 17 раз.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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