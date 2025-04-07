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В Тольятти состоится лекция "Истории в красках. Художники Самарской земли"

ТОЛЬЯТТИ. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лекторий Тольяттинского краеведческого музея "Город. Инструкция по применению" приглашает 12 апреля в 15:00 на лекцию Ирины Яновской "Истории в красках. Художники Самарской земли".

Наша волжская земля родила многих выдающихся художников, но не все имена хорошо известны широкой публике. Истории их жизни и творчества стоит рассказывать "в красках", тогда понятия "культурная идентичность" и "чувство родины" будут быстрее и легче обретать реальные контуры. На лекции мы поговорим о наших земляках — Константине Горбатове и Валентине Пурыгине, художниках, которых без преувеличения можно назвать гениями в живописи, и попробуем понять, в чем корни их гениальности.

Лектор — Ирина Яновская, директор Музея актуального реализма, кандидат философских наук, доцент.

Вход свободный.

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