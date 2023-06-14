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Новикомбанк и "Иннопрактика" поддержат высокотехнологичные компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк и компания "Иннопрактика" (Фонд "Национальное интеллектуальное развитие") в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство будет направлено на поддержку высокотехнологичных компаний-лидеров, а также проектов развития фонда.

Подписи под документом поставили председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова.

Сотрудничество между Новикомбанком и компанией "Иннопрактика" предполагает совместную работу по развитию потенциала и профессиональных компетенций всех участников процесса создания инновационной экономики.

"Новикомбанк осознает важную роль человека в создании передовых технологий и придает большое значение развитию профессиональных компетенций, необходимых для достижения успеха в условиях инновационной экономики. В частности, соглашение предусматривает создание серии совместных мероприятий для улучшения и повышения доступности программ поддержки талантливой молодежи", — отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения Союзмаш России Елена Георгиева.

"Иннопрактика" — негосударственный институт развития, миссия которого — содействие росту национального человеческого капитала путем формирования благоприятных условий для создания новых технологий и продуктов. Компания выступает медиатором между представителями науки, бизнеса и власти. В 2012 г. были учреждены Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие" и Центр национального интеллектуального резерва МГУ имени М. В. Ломоносова. В 2013 году эти организации стали работать под брендом "Иннопрактика".

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