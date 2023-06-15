В Самаре 17 июня из-за триатлона изменится расписание судов

В связи с проведением Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону 17 июня изменено расписание движения судов на линиях: Самара (Октябрьский спуск) — Рождествено и Самара — Гаврилова Поляна.
Так, с Октябрьского спуска суда отправятся в 8:30, 11:30, 14:30 и 18:00. Рейсы из Рождествено - 6:30, 10:00, 13:00 и 16:30.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.