В Самаре 17 июня из-за триатлона изменится расписание судов

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В связи с проведением Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону 17 июня изменено расписание движения судов на линиях: Самара (Октябрьский спуск) — Рождествено и Самара — Гаврилова Поляна.