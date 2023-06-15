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Общество

В Самаре 17 июня из-за триатлона изменится расписание судов

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением Чемпионата и Первенства Самарской области по триатлону 17 июня изменено расписание движения судов на линиях: Самара (Октябрьский спуск) — Рождествено и Самара — Гаврилова Поляна.

Так, с Октябрьского спуска суда отправятся в 8:30, 11:30, 14:30 и 18:00. Рейсы из Рождествено - 6:30, 10:00, 13:00 и 16:30. 

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