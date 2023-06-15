В Сызрани 26 человек тушили загоревшийся дом

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В среду, 14 июня, около 13:45, начался пожар в доме № 35 на ул. Сланцевой в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.