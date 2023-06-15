16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
22 июня Самарская область присоединится к Всероссийской минуте молчания Семейный психолог: "Родители должны помочь подростку пройти кризис взросления, а не ругать его" На территории больницы №6 в Самаре появится врачебная амбулатория В Самаре 17 июня из-за триатлона изменится расписание судов В Самаре определили подрядчика на благоустройство трех скверов и парка

Общество

22 июня Самарская область присоединится к Всероссийской минуте молчания

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 по московскому времени Самарская область присоединится к Всероссийской минуте молчания. 12:15 - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Началась война, унесшая 27 миллионов жизней советских людей.

В 2020 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) Всероссийской минуты молчания. На фоне циничных попыток умалить роль России в победе над фашизмом проведение Всероссийской акции Памяти приобретает важнейшее значение в сохранении исторической памяти.

Ежегодно представители общественных, молодежных, волонтерских, образовательных  организаций, юнармейцы, военнослужащие, представители ветеранских организаций, члены правительства Самарской области и лично губернатор Дмитрий Азаров принимают участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" и Всероссийской минуте молчания.

В этом году центральная церемония возложения цветов и минута молчания традиционно пройдут на площади Славы в Самаре. Однако акция Памяти не ограничена конкретной географической точкой, присоединиться может каждый.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Вершинин 28 марта 2023 09:47 Психолог Михаил Вершинин: "Пандемия и СВО оказали влияние на активность сект"

Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:23 На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина Зинаида Шкуратова

Вечная Память истинным Героям!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Ирина Мякишева 13 марта 2023 07:01 В Самаре с апреля 2023 года начнут работать новые перевозчики

С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

В Самаре прошел военный парад в честь 78 годовщины Победы

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2