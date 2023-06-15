22 июня Самарская область присоединится к Всероссийской минуте молчания

22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 по московскому времени Самарская область присоединится к Всероссийской минуте молчания. 12:15 - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Началась война, унесшая 27 миллионов жизней советских людей.

В 2020 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) Всероссийской минуты молчания. На фоне циничных попыток умалить роль России в победе над фашизмом проведение Всероссийской акции Памяти приобретает важнейшее значение в сохранении исторической памяти.

Ежегодно представители общественных, молодежных, волонтерских, образовательных организаций, юнармейцы, военнослужащие, представители ветеранских организаций, члены правительства Самарской области и лично губернатор Дмитрий Азаров принимают участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" и Всероссийской минуте молчания.

В этом году центральная церемония возложения цветов и минута молчания традиционно пройдут на площади Славы в Самаре. Однако акция Памяти не ограничена конкретной географической точкой, присоединиться может каждый.