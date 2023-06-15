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Экскаваторы КРАНЭКС можно оформить в лизинг со скидкой 1,2 млн рублей в CARCADE Новые модели CHERY можно оформить в лизинг в CARCADE с максимальными скидками CARCADE предоставляет эксклюзивную субсидию на лизинг спецтехники Lonking Лизинг спецтехники LOVOL с субсидией на аванс до 1 млн рублей в CARCADE Аналитики БКС расскажут, куда вкладывать деньги в турбулентное время

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Экскаваторы КРАНЭКС можно оформить в лизинг со скидкой 1,2 млн рублей в CARCADE

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE и Машиностроительная группа КРАНЭКС объявляют о запуске специальной программы финансирования гусеничных гидравлических экскаваторов торговой марки КРАНЭКС. Организатор программы предоставляет эксклюзивную скидку на лизинг всех моделей экскаваторов собственного производства. Акция действует на договоры, заключенные до конца августа 2023 года.

В рамках партнерской программы клиенты CARCADE смогут приобрести экскаваторы КРАНЭКС различных моделей с использованием эксклюзивной корпоративной скидки от 500 тыс. до 1,2 млн рублей. Так, к примеру, на экскаватор EK 270 распространяется скидка в размере 500 тыс. рублей, на экскаватор EK 500 — 1 млн рублей, а лизинг экскаватора EK 330 доступен с выгодой в размере 1,2 млн рублей. Скидки распространяются только на новые экскаваторы в наличии либо в поставке через организатора программы.

Модельный ряд торговой марки КРАНЭКС представлен экскаваторами массой от 22 до 50 тонн. Экскаваторы изготавливаются по международным стандартам качества с использованием высококачественных компонентов. Мощность, надежность и производительность техники КРАНЭКС полностью соответствуют импортным аналогам. Температурный режим эксплуатации экскаваторов от — 40 С0 до + 40 С0 заложен в конструкции.

Собственный конструкторский центр Машиностроительной группы КРАНЭКС может спроектировать и изготовить любой гусеничный экскаватор или базовую машину на гусеничном ходу массой до 100 тонн, с учетом конкретных задач и требований заказчика, в максимально короткие сроки и по разумной цене.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удаленно. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом до 15% на срок до 60 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться такими дополнительными услугами от КРАНЭКС, как расширенная гарантия и техобслуживание со скидкой. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Актуальный список доступной к приобретению техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчеты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте компании.

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Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

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