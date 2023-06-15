Новикомбанк присоединился к программе "зонтичных" поручительств Корпорации МСП

Новикомбанк, опорный банк Ростеха, стал участником программы "зонтичных" поручительств Корпорации малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП), предоставляемых малому и среднему бизнесу. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

"Зонтичный" механизм поручительств дает возможность предприятиям малого и среднего бизнеса, у которых не хватает залога для получения финансирования, оформить кредит под поручительство Корпорации МСП. Оно покрывает до 50% суммы обеспечения по кредиту и распространяется на займы, направленные на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, исполнение контрактов и рефинансирование ранее взятых кредитов.

В Новикомбанке кредит с использованием механизма "зонтичного поручительства" можно будет получить уже в августе. Срок каждого обеспечиваемого кредита — до 5 лет. Поручительство Корпорации предоставляется вместе с кредитом по принципу "единого окна". Эта операция бесплатна для предпринимателей, расходы за комиссию берет на себя Новикомбанк.

"Поддержка малых и средних предприятий — один из стратегических векторов развития для Новикомбанка. Мы постоянно совершенствуем собственную линейку продуктов и участвуем в реализации ключевых механизмов господдержки сегмента МСП, которые позволяют наладить эффективное взаимодействие с субъектами МСП. Программа "зонтичных" механизмов — это самый быстрый и простой способ получить кредит, если у субъекта МСП не хватает залога. Участие Новикомбанка в этой программе повысит доступность финансирования для малого и среднего бизнеса, а также позволит расширить круг получателей поддержки", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

"Зонтичные" поручительства разработаны по поручению Президента РФ в 2021 году как дополнительная мера поддержки бизнеса и пользуются большой популярностью у предпринимателей.

"Зонтичный" механизм успешно себя зарекомендовал. Мы отмечаем повышение доступности кредитования, снижение процентных ставок, расширение круга получателей поддержки. Благодаря обратной связи с бизнесом продукт удалось сделать максимально удобным: кредит и поручительство можно получить в "одном" окне банка-партнера, без дополнительного обращения в Корпорацию. Со стороны клиента не требуется дополнительных оплат и документов, достаточно только подать заявку на кредит", — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.