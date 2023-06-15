Самарские таможенники остановили незаконный вывоз нефтепродуктов

Сотрудники Самарской таможни дважды не дали незаконно вывезти из страны нефтепродукты, сообщает ведомство.
На МАПП "Сагарчин" (Оренбургская область) остановили партии нефтепродуктов (20,8 т), которые везли в Казахстан и Киргизию. Среди задержанных товаров были минеральные смазочные масла, тяжелые дистилляты. В обоих случаях у перевозчика не было декларации на товары. Общая стоимость задержанной продукции более 8,8 млн рублей.
В отношении отправителей возбудили административные дела.
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Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...
Еще проще. Мошенничество...
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