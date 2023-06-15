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Происшествия

Самарские таможенники остановили незаконный вывоз нефтепродуктов

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Самарской таможни дважды не дали незаконно вывезти из страны нефтепродукты, сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

На МАПП "Сагарчин" (Оренбургская область) остановили партии нефтепродуктов (20,8 т), которые везли в Казахстан и Киргизию. Среди задержанных товаров были минеральные смазочные масла, тяжелые дистилляты. В обоих случаях у перевозчика не было декларации на товары. Общая стоимость задержанной продукции более 8,8 млн рублей.

В отношении отправителей возбудили административные дела.

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