16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Герман Греф: "Некоторые решения госуправления лучше отдать ИИ, он не понимает, зачем брать взятку" Новикомбанк присоединился к программе "зонтичных" поручительств Корпорации МСП ПСБ и финансовый маркетплейс Сравни подписали меморандум о сотрудничестве ВТБ предлагает расширить программу льготного автокредитования Сбер заключил первую сделку передачи ЦФА на золото третьим лицам

Банки Финансы

ПСБ и финансовый маркетплейс Сравни подписали меморандум о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума ПСБ и финансовый маркетплейс Сравни заключили меморандум о расширении сотрудничества. Документ предусматривает развитие сервиса по выпуску платежных виртуальных карт ПСБ, которые пользователи смогут моментально открывать на платформе Сравни. Активно развивая технологичные форматы банковского обслуживания, ПСБ расширяет спектр продуктов и услуг, доступных на платформах финансовых маркетплейсов. Ранее на платформе Сравни были запущены потребительские кредиты ПСБ.

"В рамках меморандума мы закрепляем новые направления сотрудничества, которые качественно меняют подход к работе с клиентами. Цифровая экспертиза и технологические возможности ПСБ позволяют нам быстро интегрировать передовые сервисные решения. В последние годы растет спрос населения на цифровые платежные сервисы, чему способствует развитие современных технологических решений и широкий спектр их применения в инфраструктуре торгово-сервисных предприятий и финансовой сфере. Совместные проекты с партнерами расширяют возможности удаленного обслуживания клиентов и делают доступнее банковские продукты для жителей всех российских регионов", — отметил старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

"На протяжении долгого времени наша компания развивает финансовые технологии в России: мы первыми на рынке запустили возможность сравнения всех банковских продуктов на одной платформе, а потом их онлайн-оформление. Наше партнерство с ПСБ позволит ускорить развитие цифровых продаж банковских продуктов и повысит доступность финансовых услуг для населения. Кредитование через маркетплейсы наращивает масштабы — не так давно через нашу платформу был оформлен самый крупный онлайн-кредит в 5 млн рублей, который выдал ПСБ. Это подтверждает то, что мы движемся в верном направлении и вместе делаем удобный финансовый сервис", — сказал заместитель генерального директора финансового маркетплейса Сравни Алексей Грибков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2