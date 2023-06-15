16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбер и Правительство Самарской области будут сотрудничать в сфере технологий и ESG Герман Греф: "Некоторые решения госуправления лучше отдать ИИ, он не понимает, зачем брать взятку" Новикомбанк присоединился к программе "зонтичных" поручительств Корпорации МСП ПСБ и финансовый маркетплейс Сравни подписали меморандум о сотрудничестве ВТБ предлагает расширить программу льготного автокредитования

Банки Финансы

Герман Греф: "Некоторые решения госуправления лучше отдать ИИ, он не понимает, зачем брать взятку"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Решения в госуправлении, которые принимаются на основе данных, системам следует принимать на основе искусственного интеллекта, который "не понимает, зачем брать взятку", заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на ПМЭФ-2023.

"Все управление строится на двух составляющих - это управление на основе данных, и эта часть управления рациональна. И лучше всего, особенно в госуправлении, принятие решений отдать системам искусственного интеллекта. Искусственный интеллект не понимает, куда и зачем брать взятку, не понимает, зачем положить это под стол, чтобы это отлежалось там пару месяцев, - это его сильная сторона", - сказал он.

При этом Греф добавил, что вторая часть принятия решений должна учитывать влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов. "Люди далеко не всегда принимают рациональные решения. Человеческим обществом невозможно управлять, принимая исключительно рациональные решения, поэтому должна быть составляющая, которая учитывает эту часть. Эта часть, где человека пока заменить достаточно сложно и вряд ли нужно вообще", - пояснил глава Сбера.

"Будущее будет построено таким образом: люди будут создавать эти самые системы автоматического принятия решений на основе данных, и люди будут оставаться там, где при принятии решений нужно определять целеполагание и учитывать социальные, эмоциональные и когнитивные свойства и потребности человека", - заключил он.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2