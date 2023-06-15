Герман Греф: "Некоторые решения госуправления лучше отдать ИИ, он не понимает, зачем брать взятку"

Решения в госуправлении, которые принимаются на основе данных, системам следует принимать на основе искусственного интеллекта, который "не понимает, зачем брать взятку", заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на ПМЭФ-2023.

"Все управление строится на двух составляющих - это управление на основе данных, и эта часть управления рациональна. И лучше всего, особенно в госуправлении, принятие решений отдать системам искусственного интеллекта. Искусственный интеллект не понимает, куда и зачем брать взятку, не понимает, зачем положить это под стол, чтобы это отлежалось там пару месяцев, - это его сильная сторона", - сказал он.

При этом Греф добавил, что вторая часть принятия решений должна учитывать влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов. "Люди далеко не всегда принимают рациональные решения. Человеческим обществом невозможно управлять, принимая исключительно рациональные решения, поэтому должна быть составляющая, которая учитывает эту часть. Эта часть, где человека пока заменить достаточно сложно и вряд ли нужно вообще", - пояснил глава Сбера.

"Будущее будет построено таким образом: люди будут создавать эти самые системы автоматического принятия решений на основе данных, и люди будут оставаться там, где при принятии решений нужно определять целеполагание и учитывать социальные, эмоциональные и когнитивные свойства и потребности человека", - заключил он.