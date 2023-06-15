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Сбер и Правительство Самарской области будут сотрудничать в сфере технологий и ESG

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), цифровой и ESG-трансформации. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Стороны сфокусированы на развитии ИИ, включая машинное обучение, в здравоохранении, транспорте, строительстве, защите окружающей среды и других отраслях. Предполагается, что решения банка помогут оснастить цифровыми технологиями транспорт, спортивные объекты, промышленные и коммерческие предприятия, социальную и коммунальную инфраструктуру региона.

Также достигнута договоренность о внедрении подходов устойчивого развития и ESG в природопользовании, экологической безопасности, поддержке экопроектов на территории региона. В планах — применение передового опыта и технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду, обмен лучшими практиками по образовательным и отраслевым программам в области ESG, развитие волонтерства и инклюзивных проектов, повышение финансовой и цифровой грамотности населения Самарской области, а также развитие локального и ответственного предпринимательства в регионе.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: "Подписанное соглашение по направлению устойчивого развития даст новые стимулы для развития экономики Самарской области и роста благосостояния его жителей. Сбер обладает большим опытом и экспертизой в области цифровизации, искусственного интеллекта, ESG-трансформации и готов делиться уникальными решениями в этой сфере. Мы поддерживаем стремление руководства региона вести любую деятельность на основе принципов экологической, социальной и корпоративной ответственности и будем помогать региону двигаться вперёд на этом направлении".

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области: "Самарскую область и Сбербанк связывают крепкие и надёжные партнёрские отношения. Мы сотрудничаем в реализации целого ряда крупных проектов на территории Самарской области, которые имеют важнейшее значение для развития нашего региона, для жителей губернии. Один из них — международный студенческий кампус, на базе которого Сбер разместит "Школу 21", где будут готовить IT — специалистов высокого уровня. Мы также сотрудничаем со Сбером по целому ряду направлений, совместно решаем задачи по повышению комфорта проживания в Самарской области. Это качество предоставления финансовых услуг, образовательные программы, мероприятия по технологическому развитию нашего региона, а значит создание новых рабочих мест".

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